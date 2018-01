später lesen Nach Zisterzienser-Rückzug: Wie geht es im Kloster weiter? Teilen

Rund drei Monate nach der beschlossenen Auflösung des Mönchskonvents im Kloster Himmerod wird heute vor Ort über den Stand der Übergabe an das Bistum Trier informiert. Nach dem Rückzug der Zisterzienser geht die Liegenschaft in der Südeifel in den Besitz der Trierer Diözese über. Das Bistum hat angekündigt, dass das Kloster als geistlicher Ort erhalten bleiben soll. Den Übergabeprozess leiten der bisherige Abt von Himmerod, Pater Johannes Müller, und Domkapitular Reinhold Bohlen als Rektor der Abteikirche. dpa