Ersatzverkehr Nach Zugentgleisung noch Einschränkungen am Bahnhof Cochem

Nach einer Zugentgleisung kommt es um den Bahnhof Cochem an der Mosel zu Einschränkungen und Ausfällen. Nachdem am Montag ein Wagen eines Regionalzuges aus den Gleisen gesprungen war, konnte dieser in der Nacht zum Dienstag mit einem Kran wieder in die Spur gehoben und abtransportiert werden, wie eine Bahnsprecherin am Dienstag sagte. Die Ursache für die Entgleisung sei noch unklar.