Im Streit hat ein Mann in Niederstaufenbach (Kreis Kusel) einen Nachbarn mit einer Holzpalette beworfen und diesen am Bein getroffen. Wie die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mitteilte, war es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Nachbarn gekommen. dpa