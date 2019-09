Nachbarin meldet Schüsse: SEK-Einsatz

Polizist in Uniform. Foto: Jens Büttner/Archiv.

Frankeneck Vermeintliche Schüsse auf einem Grundstück haben in der Nacht auf Dienstag in der Pfalz ein Spezialeinsatzkommando (SEK) auf den Plan gerufen. Das teilte die Polizei mit. Eine Anwohnerin in Frankeneck (Kreis Bad Dürkheim) alarmierte die Beamten und gab an, sie habe Schüsse bei ihrem Nachbarn gehört.

Da der 56-Jährige für die Polizei kein Unbekannter ist, ging diese von einer ernsthaften Bedrohung aus und rückte an. SEK-Kräfte nahmen den Mann in dessen Wohnung fest. Er war den Angaben zufolge betrunken.

Der 56-Jährige sagte aus, er habe Silvesterböller gezündet. Das habe sich später bestätigt, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings seien die Böller nicht zugelassen gewesen. Es habe das gesetzlich vorgeschriebene CE-Kennzeichen gefehlt, selbstgebastelt seien die Böller aber nicht gewesen.