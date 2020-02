Nachbarschaftsprojekte im Land stärken das Gemeinwesen

Mainz Nachbarschaftliche Projekte wie Mobilitätsangebote, Einkaufs- und Haushaltshilfen, offene Treffs und Mittagstische sowie gemeinsame Aktivitäten oder Feste fördern soziale Kontakte und stärken das Gemeinwesen.

Rund 165 nachbarschaftliche Projekte in Rheinland-Pfalz sind Teil der Landesinitiative „Neue Nachbarschaften“, wie das Sozialministerium mitteilt.

In Städten gebe es häufig von Kommunen oder Organisationen angestoßene Quartiersprojekte, während auf dem Land Nachbarschaftshilfen für Senioren oder neue Mobilitätskonzepte wie Bürgerbusse entstünden. „Gute Nachbarschaft hilft, dass alte Menschen länger zu Hause wohnen bleiben können und damit auch länger am Leben in Dörfern und Vierteln teilhaben können.“ Doch auch junge Menschen profitierten vom „Miteinander und sich gegenseitig kümmern“. Die Landesinitiative „Neue Nachbarschaften“ gibt es seit 2015.