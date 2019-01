später lesen Nachfolgersuche für EKM-Bischöfin Junkermann läuft FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Die Vorbereitungen für die Wahl einer neuen Bischöfin oder eines neuen Bischofs für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) laufen. Im April sollen die Kandidaten öffentlich bekanntgegeben werden, wie die Präsidentin des Landeskirchenamtes, Brigitte Andrae, am Montagabend in Magdeburg ankündigte. dpa