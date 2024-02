Umwelt Nachhaltig und für Genießer: Konzept für Tourismus im Ahrtal

Das Ahrtal wurde bei der tödlichen Flutkatastrophe im Sommer 2021 schwer verwüstet. In der Region starben dadurch mindestens 136 Menschen. Infrastruktur, Gebäude und Einrichtungen wurden stark beschädigt. Auch der Tourismus in der Region litt unter der Katastrophe. „Die Auswirkungen der Flutkatastrophe zeigen sich deutlich in der rapiden Abnahme der geöffneten Betriebe in den Jahren 2021 und 2022“, heißt es in dem Endbericht. In Bad Neuenahr-Ahrweiler waren 2020 beispielsweise rund 4500 Betten in angeboten worden, Ende Juli 2021 waren es noch 1267 und im Juli 2022 nur noch 945.