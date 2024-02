Staatssekretärin Nachhaltiger Tourismus im Trend

Der Tourismus in Rheinland-Pfalz soll nachhaltiger werden. „Wir stellen fest, dass die Sensibilität bei den Gästen stetig wächst und ein entsprechendes Angebot immer stärker nachgefragt wird“, sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther (FDP) am Dienstag in Mainz. „Die Touristen wollen mit in den Weinkeller und dem Winzer bei der Arbeit über die Schulter schauen“, ergänzte der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stefan Zindler. Auch der CO2-Abdruck der Betriebe werde als Qualitätskriterium bei der Auswahl der Unterkunft zunehmend entscheidend, berichtete Dehoga-Landesgeschäftsführerin Anna Roeren-Bergs.