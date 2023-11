Landtag Nachlässige Begleiter: Neue Details zu flüchtigem Mörder

Gut einen Monat nach der Flucht eines verurteilten Mörders während eines bewachten Ausflugs hat Justizministerin Marion Gentges weitere Details zur Flucht des Mannes genannt. Gentges zufolge hatte es bereits im Jahr 2021 Hinweise auf mögliche Fluchtpläne gegeben. Wie die CDU-Politikerin am Mittwoch im Landtag in Stuttgart sagte, habe ein Mithäftling in der JVA in Bruchsal im Oktober 2021 mitgeteilt, der nun geflohene Mörder habe ihm gegenüber geäußert, dass es wohl am einfachsten sei, während einer Ausführung zu flüchten. „Am besten, wenn eine weibliche Bedienstete als Begleitperson dabei wäre, weil diese gegebenenfalls einfacher überwältigt werden könne“, sagte Gentges. Das habe ihr die JVA Bruchsal mitgeteilt.