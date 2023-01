Nachrichten im Überblick : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Jens Jakobs, Mitarbeiter der Bäckerei Ruf mit Café in der Römerstraße in Bernkastel-Kues, die ganzjährig geöffnet hat. Foto: Monika Traut-Bonato

So steht es um die großen Straßenprojekte der Region

Die Bundesregierung streitet über das Tempo beim Straßenbau. Der Ausgang könnte Folgen für große Projekte in der Region Trier haben.

Ist was los in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach?

Wer in den Wintermonaten an der Mosel einkehren möchte, steht oft vor verschlossenen Türen. Viele Hotels, Restaurants und Cafés haben geschlossen, sind am Renovieren oder im wohlverdienten Urlaub. Was erwartet Besucher in den beiden Mittelmoselstädten Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach? Wir haben uns umgeschaut.

Schaden in fünfstelliger Höhe: Mann aus Hermeskeil am Telefon betrogen

Wenn ein vermeintlicher Bankangestellter oder Polizist telefonisch die Zugangsdaten zum Bankkonto wissen will: Mit genau dieser Masche sind Betrüger im Hochwald aktiv geworden. Leider waren sie damit auch „erfolgreich“.

Der Eifeler Hof ist pleite: Wie es im Kyllburger Traditionshotel weitergeht

Das Hotel Eifeler Hof in Kyllburg steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Im Sommer übernahm ein neuer Geschäftsführer, aber auch der ist bald schon wieder weg. Woran hat es gelegen?

Warum die rheinland-pfälzische Polizei fast zwei Millionen Euro für private Sicherheitsdienste ausgibt

Die Landesregierung lässt sich das Engagement privater Sicherheitsfirmen jedes Jahr einen dicken Millionenbetrag kosten. Das Geld fließt beispielsweise in Ordnerdienste bei Veranstaltungen. Das ist nachvollziehbar. Aber warum auch die Polizei?

Tödlicher Brand in Neuerburg: So laufen die Ermittlungen

Nach einem Hausbrand in Neuerburg, bei dem am Samstag ein 46-jähriger Mann starb, muss nun geklärt werden, wie das passieren konnte. Eine enorme Herausforderung für die zuständige Kriminalpolizei Wittlich, sagt ein Experte für Brandursachenermittlung, und erklärt, warum.

Transferoffensive bei Eintracht Trier

Zum Ende der Winter-Wechselperiode tut sich am heutigen Tag noch einiges beim abstiegsbedrohten Fußball-Regionalligisten. Wir beobachten die Entwicklungen beim SVE aktuell.

Robbie Williams kommt schon früher nach Luxemburg

Gute Nachrichten für Robbie-Williams-Fans, die kein Ticket für sein Open Air im Juli in Luxemburg bekommen haben: Der Weltstar aus England spielt eine weitere Show auf dem Gelände der LuxExpo.

Kulturzentrum Tufa Trier: Warum alles länger dauert und deutlich teurer wird

Der auch für die Trierer Theatersanierung unverzichtbare Neubau einer Spielstätte an der Weberbach sollte bereits fertig sein. Warum noch nichts passiert ist und welche Auswirkungen das hat.

Vor der Eröffnung des Travel's in Trier: So sieht es im Innern aus (Fotos)

Aus dem Ex-Vidan wird Travel’s: Noch wenige Tage, dann geht eine fast neunjährige „Durststrecke“ zu Ende: Am Freitag (3. Februar) eröffnen Sarah Hahn und Benjamin Jakobs ihre mit Spannung erwartete Kellerkneipe. Was die Gäste erwartet.

Neue Hoffnung für den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Hermeskeil?

Das Bedauern in Hermeskeil war groß, als im Dezember das Ende des ärztlichen Bereitschaftsdienstes am Krankenhaus bekannt wurde. Politiker, Ärzte und Bürger setzen sich seitdem für einen Neustart des Angebots ein.

Daten weg bei der Grundsteuer-Erklärung – Daran könnte es liegen

Haben Sie Ihre Grundsteuer-Erklärung im einfachen Internet-Tool vorausgefüllt und sind nun alle ihre bereits eingegeben Daten verschwunden? Welche Probleme es beim Speichern und Weiterbearbeiten geben und was helfen kann.

Erfrorene Königspythons in Konz: Belohnung ausgesetzt

Eine Frau findet mehr als ein Dutzend Schlangen an einem Container-Standort im Konzer Tälchen. Nun rätseln die Polizei und Tierschützer, wer die Tiere elendig hat erfrieren lassen. Eine Tierrechtsorganisation will nun Zeugen belohnen, die dabei helfen, den Täter zu überführen..

Riskante Chats: Polizei ermittelt immer öfter wegen Kinderpornografie

Kinderpornografie zu besitzen oder zu verbreiten, ist seit kurzem als Verbrechen eingestuft und wird härter bestraft. Die Täter sind oft Jugendliche und junge Erwachsene – auch unter 14 Jahren.

Unbekannte brechen in sieben Wohnungen und Häuser in Trier ein