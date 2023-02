Nachrichten im Überblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Welche Corona-Regeln gibt es überhaupt noch?

Mit dem Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen kehrt in Rheinland-Pfalz drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie fast wieder komplette Normalität ein. Nur in bestimmten Bereichen gilt auch weiterhin Masken- und Testpflicht.

Davis-Cup: Hier sind die fünf Spiele aus Trier live zu sehen

Tennis-Deutschland blickt auf Trier: Am Freitag um 17 Uhr beginnen die Partien des Qualifikationsspiels Deutschland - Schweiz in der Arena Trier. Wo werden die Spiele von Olympiasieger Alexander Zverev & Co. im Fernsehen zu sehen sein?

Weitere Nachrichten vom Mittwoch:

Vergangenen Freitag wurde ein Mann im Palastgarten von zwei Unbekannten angegriffen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Kaufhauskonzern Galeria will sich in Eigenregie sanieren und neu aufstellen. Dazu zählt auch ein neues Konzept für die Filialen. Womöglich kann davon auch der Standort Trier profitieren.

SWT-Kunden müssen derzeit besonders vorsichtig sein: Betrüger versuchen, an ihre Daten zu kommen – und die könnten im schlimmsten Fall für einen Vertragswechsel genutzt werden.

Über kaum ein anderes Verkehrsprojekt in der Region wird schon so lange diskutiert wie über den Lückenschluss der Eifel-Autobahn A1. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache. Rollen zumindest auf rheinland-pfälzischer Seite schon bald die Bagger?

Vorsicht Blitzer: An diesen Standorten wird in der Region kontrolliert