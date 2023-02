Nachrichten im Überblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

n der Anschlussstelle Kelberg ist nach wie vor Schluss bei der A1 aus Richtung Süden kommend. Foto: TV/Mario Hübner

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Lückenschluss in der Warteschlange: So geht’s weiter mit der unvollendeten Eifelautobahn A 1

Kann Boris Becker in Trier seine Rückkehr ins deutsche Tennis einfädeln?

Boris Becker kommt am Wochenende zum Davis-Cup nach Trier. Wird er im Tennisverband wieder eine Rolle spielen? Zumindest hat er vorab schon Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Ist was los in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach?

Wer in den Wintermonaten an der Mosel einkehren möchte, steht oft vor verschlossenen Türen. Viele Hotels, Restaurants und Cafés haben geschlossen, sind am Renovieren oder im wohlverdienten Urlaub. Was erwartet Besucher in den beiden Mittelmoselstädten Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach? Wir haben uns umgeschaut.

Weitere Nachrichten vom Dienstag:

Vielleicht war es das schlechte Gewissen, vielleicht auch nur der Alkohol: In der Vulkaneifel hat ein Dieb ein geklautes Auto wieder zurückgebracht. Eine Strafe gibt es trotzdem. Wenn ein vermeintlicher Bankangestellter oder Polizist telefonisch die Zugangsdaten zum Bankkonto wissen will: Mit genau dieser Masche sind Betrüger im Hochwald aktiv geworden. Leider waren sie damit auch „erfolgreich“.

Das Hotel Eifeler Hof in Kyllburg steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Im Sommer übernahm ein neuer Geschäftsführer, aber auch der ist bald schon wieder weg. Woran hat es gelegen?

Nach einem Hausbrand in Neuerburg, bei dem am Samstag ein 46-jähriger Mann starb, muss nun geklärt werden, wie das passieren konnte. Eine enorme Herausforderung für die zuständige Kriminalpolizei Wittlich, sagt ein Experte für Brandursachenermittlung, und erklärt, warum.

Zum Ende der Winter-Wechselperiode tut sich am heutigen Tag noch einiges beim abstiegsbedrohten Fußball-Regionalligisten. Wir beobachten die Entwicklungen beim SVE aktuell.