Top-Themen Das ist der Donnerstag in der Region Trier – Das ist passiert, das müssen Sie wissen

Geht die imposante Siegesserie der Trierer Basketballer am Freitag weiter? Hunderte Fans begleiten die Gladiators nach Koblenz. Ex-Gladiators-Trainer Marco van den Berg sagt, was die Trierer mit Real Madrid verbindet, was ihn an der Aufgabe in Koblenz reizt und wie es zu seinem Sinneswandel kam.