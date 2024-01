Top-Themen So war der Mittwoch in der Region Trier – Das ist passiert, das müssen Sie wissen

Die japanische Musikgruppe Kokubu macht Ende Januar auf ihrer Europa-Tournee auch Halt in der Eifel - und das ist nicht gerade selbstverständlich. Die Trommler traten bereits in der Philharmonie in Köln oder Elbphilharmonie in Hamburg auf. Was Besucher erwartet? Fragen an Chiaki Toyama, den Direktor der Gruppe.