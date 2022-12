Nachrichtenüberblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Ryanair will weiter vom Hahn aus starten. Damit ist die Airline nicht alleine, erklärt der Generalbevollmächtigte des Flughafens. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Trier

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region?

Kilian (13) aus Föhren braucht dringend Hilfe – doch die ist nicht leicht zu finden

Kilian ist körperlich und geistig stark beeinträchtigt. Seine Pflegeeltern aus Föhren suchen dringend Unterstützung und haben sich in ihrer Not an den Volksfreund gewandt: Findet sich wirklich niemand, der diesem Jungen hilft, ein selbstbestimmtes Leben zu führen?

Hahn-Pleite: Jetzt spricht der Airport-Manager über die Zukunft

Wie geht es weiter am Flughafen Hahn? Mit dem Generalbevollmächtigten des Airports, Rüdiger Franke, äußert sich dazu einer der derzeit Verantwortlichen. Lesen Sie hier das Interview.

Unfall an der Ehranger Brücke: Eine Person verletzt, Verkehrsbehinderungen am Morgen

Am frühen Donnerstagmorgen hat es an der Ehranger Brücke gekracht. Wegen den folgenden Aufräumarbeiten ging es für eine Weile nur eingeschränkt vorwärts. Was gegen 6 Uhr früh dort passiert ist.

Zu Besuch bei Pino, dem singenden Pizzabäcker von der Mosel

Die Pizzeria von Guiseppe und Astrid Pecoraro ist weit über Enkirch bekannt. Aber kann sie auch im TV-Wettstreit um die beliebteste Pizzeria ganz vorne mitspielen? Wir haben uns mal umgesehen.

Deutschland will Cannabis legalisieren – darum warnt ein Experte aus der Region davor

Bei der Hälfte aller Drogendelikte in der Region Trier geht es um Cannabis. Die Bundesregierung treibt nun die Legalisierung voran. In Luxemburg sollen die Bürger ihr Hanf selbst anbauen dürfen. Jörn Patzak, Oberstaatsanwalt und Leiter der JVA Wittlich, sieht das kritisch.