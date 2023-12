Top-Themen So ist der Mittwoch in der Region Trier – Das ist passiert, das müssen Sie wissen

Der Palais e.V. bietet in der Skatehalle Zuppermarket in Trier-West drei Mal wöchentlich einen Jugendtreff für Kinder und Jugendliche an. Wir haben mit dem Betreuer und den Kindern gesprochen und uns angehört, warum dieses Angebot so wichtig ist und warum sie dafür kämpfen, es in Zukunft erhalten zu können.