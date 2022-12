Nachrichtenüberblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Entscheidung gefallen: Die Gelben Säcke wird es in der Region Trier weiterhin geben. Foto: TV/Christian Moeris

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Grünes Licht für neue Müllgebühren

Die Abfallgebühren in der Region steigen. Vor der Abstimmung im Abfallzweckverband war der Vulkaneifelkreis mit einem Vorschlag zu den Zahlungsmodalitäten gescheitert. Auch zur Zukunft der Gelben Säcke gibt es jetzt einen Beschluss.

Pizzeria San Marco ist plötzlich zurück in der Trierer Neustraße

Pizzeria San Marco? Die gab es bis 2019 in der Trierer Neustraße schon mal. Nun gibt es dort wieder eine – mit dem alten Betreiber, aber unter einer anderen Hausnummer. Der Betreiber erklärt, warum er weg war und jetzt wieder da ist.

Reichsbürger-Razzia: Wo in Rheinland-Pfalz Durchsuchungen stattfanden

Die Reichsbürgerszene steht in Deutschland im Visier des Verfassungsschutzes. Am Mittwochmorgen sind Tausende Polizisten ausgerückt, um Verdächtige festzunehmen. Auch in Rheinland-Pfalz gab es Aktionen.

Nur wenige Moselwinzer wollen in diesem Jahr Eiswein ernten

Eiswein ist eine Rarität. Doch in diesem Jahr verzichten zahlreiche Winzer darauf, die Trauben bei Minustemperaturen zu ernten. Warum? Und was bedeutet das für die Liebhaber süßen Weins?

Spritpreise in Luxemburg: Ab heute ist alles wieder billiger

Im Großherzogtum sinken die Spritpreise am Mittwoch. Statt einer durchgehenden Preiserhöhung wie vor wenigen Tagen geht es nun in die andere Richtung. Der Überblick über die Preise.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Das ändert sich ab nächster Woche beim Busfahren in der Eifel

Mehr Busse: Es ändert sich einiges beim ÖPNV in der Waldeifel. Vor allem auch Kinder sollten auf verschiedene Dinge achten – zum Beispiel die Farbe des Busses. Was sich ändert und warum es Startschwierigkeiten geben kann.