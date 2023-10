Top-Themen Das ist der Montag in der Region Trier – Das ist passiert, das müssen Sie wissen

In der Saarstraße ist der erste E-Kiosk in Trier entstanden. Dort können Kunden rund um die Uhr Zigaretten, Getränke, Süßigkeiten, Hygieneartikel & Co. kaufen. Wir schauen uns an, wie das Ganze funktioniert und was Inhaber Kai Schmieder noch für die Zukunft plant.