Nachrichtenüberblick : So war der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Weihnachten in der Kälte? Panik unter Gerolsteiner Mietern

Neuer Schock für die Mieter von zwei Gerolsteiner Wohnsiedlungen. Der Gasgrundversorger hat ihnen mitgeteilt, dass noch vor Weihnachten die Gasnotversorgung endet. Und das, nachdem gerade erst die defekten Heizungen instandgesetzt wurden. Ein hektisches Ringen um die Abwendung des Ernstfalls hat begonnen.

Zwei Jungs, die nur mal kurz die Welt retten

Verrückte Geschichte: Zwei Studenten verstehen den Klimawandel nicht, schreiben daher mehrere Bestseller über das Thema und beantworten Eckard von Hirschhausen und anderen Promis am kommenden Montag in ihrer neuen „Klimashow“ nun, wie der Planet noch zu retten ist.

Eintracht Trier: Gut gekämpft, aber das alleine reicht in Ulm nicht für Zählbares

Die 0:2-Niederlage der Moselaner in Ulm kommt nicht unerwartet. Die Partie offenbart einmal mehr, was sich ändern muss, damit die Eintracht im Abstiegskampf erfolgreich sein kann.

„Trier, ich glaub‘ ich hab mich verliebt“: Rapper Marteria heizt dem Publikum in der Arena ein (Fotos)

Lange hatte es gedauert. 16 Jahre nach seinem Debütalbum kommt Marteria zum ersten Mal für ein Solokonzert nach Trier. Der mittlerweile 40-jährige Rapper spielte am Freitagabend in der Arena. Für Begeisterung sorgte auch ein besonderer Gast.

Mann verletzt 19-Jährigen mit Messer

In Hermeskeil ist in der Nacht zum Samstag ein Zeitungszusteller bei einem Angriff mit einem Messer verletzt worden. Was darüber bisher bekannt ist.

So viel wird der Kreis Bernkastel-Wittlich in Hochwasserschutz für Wittlich investieren

Nach der Starkregenkatastrophe im vergangenen Jahr, die die Kreisstadt besonders getroffen hat, wurde eine umfangreiche Analyse gemacht. In den nächsten Jahren werden mehrere Millionen Euro investiert werden müssen, um den Hochwasserschutz zu verbessern. In der letzten Kreistagssitzung dieses Jahres wurde darüber informiert.

Zwischenbilanz zum Weihnachtsmarkt: Wie gut läuft’s im winterlichen Trier?

Sparen ist für viele Menschen das Gebot der Stunde. Aber gerade den Besuch von Weihnachtsmarkt und Eislaufbahn in Trier sparen viele sich nicht. Die Veranstalter sind jedenfalls bisher sehr zufrieden. Und es kann noch besser kommen.

Großer Zulauf bei den Tafeln in Bitburg, Prüm und Daun – aber weniger Spenden aus den Supermärkten

Gestiegene Lebensmittelpreise machen vielen Menschen zu schaffen. Das führt zu einem größeren Andrang bei den Tafeln – die wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine sowieso schon stark ausgelastet sind. Doch die Hilfsbereitschaft in der Eifel ist ungebrochen.

Sechs teils schwer Verletzte nach Unfall auf der A 64

Bei einem Unfall sind am Freitagabend auf der A 64 sechs Personen verletzt worden, teils schwer. Was darüber bisher bekannt ist.