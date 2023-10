Top-Themen So war das Wochenende in der Region Trier – Das ist passiert, das müssen Sie wissen

Unter dem Motto „Licht in der Finsternis“ fand am Wochenende die zweitägige Veranstaltung Illuminale in Trier. Und zu diesem besonderen Erlebnis waren schon am ersten Tag viele Besucherinnen und Besucher auf den Domfreihof gekommen. Dort startete ein Rundgang vorbei an 23 Stationen mit teils spektakulären Lichtspielen.