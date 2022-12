Nachrichtenüberblick : So war der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Weihnachtsmarkt in Himmerod Foto: Andreas Sommer

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Gefahr auf der Straße: Immer wieder stoppt die Polizei betrunkene Brummi-Fahrer

Auch in der Region kommt es immer wieder zu Unfällen, die von stark alkoholisierten LKW-Fahrern verursacht wurden. Wie die Polizei dies verhindern will und warum eine große Kontrolle auf eine hohe Dunkelziffer bei betrunkenen Brummi-Fahrern schließen lässt.

Buden brennen auf Luxemburger Weihnachtsmarkt ab

Auf dem Luxemburger Weihnachtsmarkt sind in der Nacht zum Sonntag zwei Buden abgebrannt, eine weitere wurde beschädigt. Was darüber bisher bekannt ist und wo mindestens am Sonntag geschlossen bleibt.

Korruptionsverdacht im EU-Parlament: Schweicher Europa-Politikerin Barley ist wütend und enttäuscht

Wegen Korruptionsverdachts hat die belgische Polizei unter anderem die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili festgenommen. Ein Golfstaat, vermutlich Katar, soll versucht haben, Entscheidungen des Parlaments zu beeinflussen. Katarina Barley (SPD), ebenfalls Parlaments-Vize, zeigt sich irritiert und enttäuscht.

Ratsmitglied erhebt schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister der VG Trier-Land - die Kritik und wie Holstein reagiert

Oswald Disch und Michael Holstein sind 1999 erstmals in den Verbandsgemeinderat Trier-Land gewählt worden. In dieser Zeit haben die beiden auch lange Zeit eng zusammengearbeitet. Offensichtlich ist das sprichwörtliche Tischtuch zwischen ihnen zerschnitten. Denn Ratsmitglied Disch fordert nun in einem Brief, in dem er schwere Vorwürfe erhebt, den Rücktritt von Bürgermeister Holstein.

Ralf Britten: „Freie Wirtschaft und Verwaltung sind zwei Welten“

Ralf Britten ist seit Herbst 2021 Beigeordneter im Trierer Stadtvorstand. Wie es sich anfühlt, von der freien Wirtschaft in eine Behörde zu wechseln, mit welchen Schwierigkeiten der 57-Jährige zu kämpfen hat und was er zur neuen Wohnraumsatzung und zu den Schwarzbauten im Wald zwischen Euren und Zewen sagt.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

„Christmas Moments“: Viel Gefühl zum Start der Jubiläumstournee in Daun

Alle Jahre wieder stimmen „Christmas Moments“ auf Weihnachten ein. Das Ensemble rund um Produzent und Musiker Thomas Schwab gastierte am Freitagabend im Dauner Forum. Mit lauten und leisen, rockigen und besinnlichen Tönen trafen die stimm­gewaltigen Künstler das Publikum mitten ins Herz.

Neustart in die Vergangenheit: Viktorianischer Weihnachtsmarkt in Kulturgießerei Saarburg

Der Viktorianische Weihnachtsmarkt in der Kulturgießerei Saarburg führt nach der Corona-Pause zurück zu Glanz und Gloria des Vereinigten Königreiches und beschwört mit Steam Punk die industrielle Revolution. Was steckt hinter dem Projekt?

Block vier von Cattenom nach zehn Monaten wieder am Netz

Nach und nach werden in Frankreich wieder Atomreaktoren hochgefahren, die zuvor wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten vom Netz genommen wurden. Auch in Cattenom produzieren nun wieder zwei von vier Blöcken Strom.

Mehr als 150 Traktoren und LKW transportieren einen Funken Hoffnung durch die Eifel

Die diesjährige Lichterfahrt mit geschmückten Traktoren und LKW hat große Resonanz in der Vulkaneifel gefunden. Unzählige Zuschauer haben die rollende Benefiz-Veranstaltung der Landwirte am Samstagabend gefeiert und für die Krebshilfe gespendet.