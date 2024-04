Top-Themen Das war das Wochenende in der Region Trier – Das ist passiert, das müssen Sie wissen

Update | Trier · Was war los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erhalten Sie den schnellen Überblick über die Top-Themen.

07.04.2024 , 19:02 Uhr

Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz konnte am Sonntag pünktlich um 14 Uhr Vollzug melden. Die auf dem Gelände der Grundschule Süd gefundene Fliegerbombe ist entschärft. Foto: TV/Frank Auffenberg