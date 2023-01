Nachrichten im Überblick : Das ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Symbolbild. Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Silvester-Raketenattacke in Trierer Simeonstraße: Jetzt ermittelt die Polizei

Videos aus Berlin und anderen Großstädten aus der Silvesternacht zeigen Zustände, von denen sich die Trierer weit weg glaubten. Doch auch in der Moselmetropole kam es zum Jahreswechsel zu gefährlichen Szenen mit Feuerwerkskörpern. Eine davon wurde gefilmt. Reporter Christian Kremer erklärt, was dort zu sehen ist - und warum nun auch die Polizei der Sache nachgeht.

Rheinland-pfälzische Polizisten zur Räumung nach Lützerath abkommandiert

Bei der voraussichtlich für diese Woche vorgesehenen Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Örtchens Lützerath bei Aachen werden auch rheinland-pfälzische Polizisten eingesetzt. Unser Chefreporter Rolf Seydewitz hat nachgefragt.

Mord in der Vulkaneifel: Neuer Krimi von einer Autorin mit vielen Identitäten

Nach dem Debüt „Fachwerkmord“ und dem Kooperationsprojekt „Kreideherz“ hat Regine Brühl ein neues Werk veröffentlicht: „Das Geheimnis der klingenden Messer“. Unsere Mitarbeiterin Brigitte Bettscheider hat den neuen Kriminalroman aus der Vulkaneifel gelesen und hat sich mit der Autorin unterhalten.

Foto: Agentur Siko 21 Bilder Explosion in der Nacht: Attacken auf Geldautomaten in der Region Trier (Fotos)

Neuer Glanz für alte Mühle bei Hermeskeil?

Die Stadt Hermeskeil ist froh, dass neue Besitzer die Katzenmühle im Tal der Löster vor dem Verfall bewahren wollen. Doch die privaten Bauherren legten dort ohne Genehmigung los, die sie im Außenbereich auch nicht bekommen werden. Wie der Stadtrat das umstrittene Projekt nun doch noch ermöglichen will, erklärt Reporterin Christa Weber.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

C&A bestätigt: Wir bleiben in Trier und in Wittlich – aber es gibt Veränderungen

Die Modekette C&A plant derzeit keine Schließungen von Filialen in Rheinland-Pfalz. Allerdings kündigt das Unternehmen an, die Verkaufsflächen zu verkleinern. Das hat auch Folgen für das Angebot an Kleidung in großen Größen.

„Papa Lu“: Drei Freunde und eine gute Seele

In der Trierer Innenstadt gibt es demnächst etwas Neue - in den Räumen der ehemaligen „Törtchenmanufaktur“. Volksfreund-Reporter Roland Morgen erklärt, was im „Papa Lu“ zu erwarten ist.

Pizza, Pasta, Meeresfrüchte – und dazu ein Wein aus Kalabrien: Da Salvatore in Bernkastel-Kues

Im Restaurant des Hotel Binz in Bernkastel-Kues kocht Salvatore Brugellis italienisch gekocht. Was die Fußball-WM, das Bernkasteler Weinfest und Schauspieler Adriano Celentano mit Brugellis Umzug an die Mosel zu tun haben? Autor Winfried Simon erklärt es.

Lesen Sie auch Grenzregion : Was sich für Grenzgänger 2023 alles ändert

Weitere Nachrichten vom vergangenen Montag: Blutspenden, Lost Places und die beliebtesten Vornamen

Bereits seit mehreren Wochen kommen weniger Blutspenden beim DRK an, als benötigt werden. Das liegt auch an der aktuellen Krankheitswelle. Um die Blutkonserven-Lager wieder aufzufüllen und die Versorgung sicherzustellen, benötigt der DRK-Blutspendedienst West täglich bis zu 3500 Blutspenden. Wie Sie helfen können, erfahren Sie hier.

Faszination des Verfalls – Lost Places in Trier und Umgebung

Unbewohnte Häuser, leer stehende Fabriken, alte Bunker. Verlassene Gebäude und Orte zu erkunden, ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Auch in der Region gibt es solche Lost Places, von denen wir einige in Bildern zeigen.

Das waren 2022 die beliebtesten Vornamen in der Stadt Trier

Das Standesamt Trier hat seine Hitliste für das vergangene Jahr veröffentlicht. Teils liegt die Stadt im bundesweiten Trend, doch es gibt Überraschungen. Diese Vornamen haben besonders viele Eltern ausgesucht.