Nachrichtenüberblick : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Die Moseltherme in Traben-Trarbach. Obwohl es noch keine Förderzusage gibt, hat der VG-Rat der millionenschweren Investition trotzdem zugestimmt. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Geheimnis gelüftet: Dieser große Konzern hat die angeschlagene Wittlicher Firma Arend übernommen

Überraschend schnell wurde für das insolvente Wittlicher Unternehmen Arend ein Investor gefunden. Inzwischen steht auch fest, um wen es sich handelt.

Die fetten Jahre sind vorbei — Warum das Tankparadies Luxemburg gefährdet ist

Zum Tanken schnell über die Grenze nach Luxemburg und dabei noch Alkohol und Zigaretten einkaufen. Dieses lukrative Modell für die Treibstoffbranche fällt nach langer Zeit nun in sich zusammen. Die Energiekrise ist dabei nur einer von vielen Faktoren.

Nach 20 Uhr wird’s finster in der Altstadt – Was Touristen an Trier kritisieren

„Werden bei euch abends die Bürgersteige hochgeklappt?“, lästern Touristen aus Köln, die ihren Trier-Besuch reichlich durchwachsen fanden. Wir sind den Vorwürfen auf den Grund gegangen.

Mehrere Autos in Trier aufgebrochen – Polizei vermutet Zusammenhang

Nach zwei Diebstählen am Wochenende kam es zu einem weiteren Vorfall in Trier. So ging der Täter vor.

Streit an Silvester: Verschmähte Frau attackiert Ehemann in Trier mit Messer

Das Amtsgericht Trier hat eine Frau nach einem gewalttätigen Angriff vier Jahre nach der Tat zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Eine Silvesternacht mit vergeblichen Annäherungsversuchen haben bei ihr wohl die Sicherungen durchbrennen lassen.

Die Sanierung der Moseltherme soll starten – auch ohne die offizielle Förderzusage aus Mainz

Es gibt noch keine Förderzusage für die energetische Sanierung der Moseltherme Traben-Trarbach. Der VG-Rat hat der millionenschweren Investition trotzdem zugestimmt, denn die Zeit drängt.

Italienische Pizza wie auf Sardinien direkt am Karlsbader Platz

Die Pizzeria „Altes Zollhaus“ in Bernkastel-Kues hat einen idealen Standort. Vor 50 Jahren kamen die Gründer der Pizzeria von Sardinien nach Deutschland. Sie haben auch traditionelle sardische Gerichte im Angebot.