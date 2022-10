Nachrichtenüberblick : So war der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Die Profiläuferin Gesa Krause beim Trierer Silvesterlauf. Foto: Silvesterlauf Trier/LaufReport.de

Stadt Trier will neue Ferienwohnungen verbieten – Geldstrafen geplant

Der Stadtrat Trier will in seiner nächsten Sitzung über ein Verbot entscheiden. Es würde Haus- und Wohnungseigentümer stark in der Nutzung ihres Eigentums einschränken. Mehr zum Thema.

Gesa Krause bleibt bis Paris Silvesterläuferin

Die zweimalige Hindernislauf-Europameisterin verlängert ihren Vertrag mit dem Verein Silvesterlauf Trier bis zu den Olympischen Spielen 2024. Alle Infos.

Gastronomie in der Krise: Darum wird Ausgehen wohl noch teurer

Nicht nur die steigenden Energiekosten bereiten dem Gastgewerbe Sorgen. Hotels merken bereits rückläufige Buchungen und auch in Restaurants dürften sich Preiserhöhungen bemerkbar machen.

Ursache für Großbrand in Morbach: Das sagt die Polizei zu den Ermittlungen

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war erforderlich, um die Schreinerei zu löschen. Was zum dem Brand in Morbach geführt hat, ist zur Zeit nicht abschließend geklärt. Der aktuelle Stand.

Militär-Hubschrauber fliegen über Trier

Militärhubschrauber am Himmel über Trier und der Umgebung haben am Dienstagmorgen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Was dahinterstecken könnte.

Spritpreise in Luxemburg: Diesel erneut teurer

Ab Mittwoch gelten neue Spritpreise an den Zapfsäulen in Luxemburg. Teurer wird es für alle, die Diesel tanken wollen. Wer Super 98 tankt, zahlt wieder weniger als 2 Euro pro Liter.

Rätselraten ums Hotel Terra Ventura

Hat das Hotel Terra Ventura wieder geöffnet? Diese Frage zu beantworten gestaltet sich schwieriger, als gedacht. Unser Reporter hat sich auf Spurensuche begeben.

So plant Eintracht Trier die Zukunft

Die Konsolidierung des Clubs schreitet voran. Im vierten Jahr in Folge weisen die Moselaner ein finanzielles Plus aus. Woher es resultiert – und welche Wachstumspläne der Fußball-Regionalligist verfolgt.