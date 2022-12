Nachrichten im Überblick : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist nur einer der Weihnachtsfilme, die unsere Redakteure gerne zur Weihnachtszeit schauen. Foto: dpa/--

Trier

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Arbeiten an B51 zwischen Konz und Trier: Es dauert länger

Die B51 zwischen Konz und Trier wird doch nicht in diesem Jahr wieder komplett freigegeben. Das liegt nicht nur am Wetter, sondern auch an anderen Problemen.

Er schlug ein wie aus dem Nichts: Menschen in Tawern rätseln über Eisklotz, der vom Himmel fiel

Zwei Frauen aus Tawern berichten von einem lauten Knall in der Nacht zum Sonntag. Ein riesiger Brocken Eis sei mit einem Heidenlärm vor ihrem Haus auf der Straße zerschellt. Doch woher kommt der Klumpen? Eine Spurensuche.

Vertrag bei Eintracht Trier aufgelöst: Warum Linus Wimmer den SVE verlässt

Er trat in 18 Spielen für Eintracht Trier an - doch nun verlässt Linus Wimmer den SVE. Über die Gründe informiert der Verein.

Das sind die Lieblings-Weihnachtsfilme der Volksfreund-Mitarbeiter

Eher einen Klassiker wie „Vier Haselnüsse für Aschenbrödel“, oder doch Weihnachts-Horror mit „Krampus“? Welche Filme am liebsten zum Fest geschaut werden und wo sie dieses Jahr zu sehen sind.

In diesen Kneipen und Restaurants in Trier kann an den Weihnachtstagen gefeiert werden

Ob nun Cocktails oder gutbürgerliche Küche: Wir geben einen Überblick, welche Kneipen und Restaurants in Trier auch während der Weihnachtstage geöffnet haben.

Gehaltserhöhung zum Jahresende: Was Beamte in Rheinland-Pfalz jetzt verdienen

Das Gehalt von Beamten und Beschäftigten des Landes ist zu Jahresende um 2,8 Prozent gestiegen. Gewerkschaften fordern wegen der Energiekrise allerdings weitere kurzfristige Entlastungen. Alle Infos.