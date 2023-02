Nachrichten im Überblick : So ist der Faschingsdienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Heute wird zum letzten Mal gefeiert, bevor am morgigen Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt. Foto: Andreas Sommer

Update Trier Was war heute los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Straßenfastnacht geht weiter - Schärensprung in Trier-Biewer

Nach Rosenmontag ist noch nicht Schluss. Am heutigen Fastnachtsdienstag ist nämlich Schärensprung in Trier-Biewer, doch auch in anderen Orten in der Region können Jecken weiter Fastnacht feiern und bunte Umzüge bestaunen.

Wann kommt die Einbahnstraßenregelung in Euren? Stadt Trier nennt erste zeitliche Perspektive

Stadtteilbewohner fordern vergeblich eine Einbahnregelung für die engen Innenortsstraßen – stattdessen gab es Trost- und Dankesworte aus dem Rathaus. Jetzt steht ein Datum im Raum.

Jetzt schon schöner als vorher – Am Kösterhaus in Bitburg tut sich etwas

Das ging schnell: Nur wenige Wochen nach dem Eigentümerwechsel gibt es Bewegung am Kösterhaus in Bitburg.

Bistum will bei Kitas sparen und sich zurückziehen – Was das für die Stadt Bitburg bedeutet

Das Bistum Trier will sich in den nächsten sechs Jahren aus der sogenannten Bauträgerschaft von insgesamt 100 Kindertagesstätten zurückziehen. In Bitburg steht die Zukunft der Kita St. Peter zur Diskussion. Wie geht es weiter?

Flusskreuzfahrten auf der Mosel boomen – Wie Traben-Trarbach mehr Touristen anlocken will

Leinen los! Eine Reederei übernimmt den Schiffsanleger am Hotel Anker in Traben – mit ambitionierten Zielen. Das soll nicht nur Touristen, sondern auch Anwohnern zugute kommen.

Ist das okay oder hat das Geschmäckle? Trierer Polizei ermittelt wegen Attacken auf die eigenen Kollegen

Können Trierer Polizisten unvoreingenommen und vorurteilsfrei ermitteln, wenn es um vermeintlich schwere körperliche Attacken auf ihre Kollegen geht? Diese Frage wird aktuell nicht nur in den sozialen Netzwerken debattiert. Wir haben einen Experten um seine Einschätzung gefragt.

Messerangriff in Olzheim: Behörden ermitteln wegen versuchter Tötung (Update)

Polizei und Staatsanwaltschaft Trier ermitteln nach der Messerattacke auf zwei Olzheimer Bürger am Sonntagabend wegen versuchter Tötung. Zwei Menschen waren dort am Abend nach dem Karnevalszug schwer verletzt worden.

