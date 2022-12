Nachrichten im Überblick : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Die Gladiators Trier haben am Montag gegen Tübingen gespielt – und gewonnen. Foto: TV/Willy Speicher

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie an diesen Weihnachtstagen über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Bürgergeld, Tabaksteuer, Wohngeld: Das ändert sich im Januar

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich ab Januar an einigen Stellen auf steigende Kosten vorbereiten. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Hundekot auf Gräbern sorgt für Ärger: „Wie kann man so respektlos sein?“

Beim Besuch des Friedhofs findet Jaqueline Reinhardt Hundekot auf dem Grabstein ihrer Urgroßeltern. Da dies kein Einzelfall sei, wendet sie sich hiermit an die Öffentlichkeit. Die Stadt antwortet.

Starker Auftritt vor starker Kulisse: Impressionen vom Weihnachts-Heimerfolg der Gladiators

Fünfter Sieg in Serie für die Gladiators in der 2. Basketball-Bundesliga: Nach dem Auswärtssieg am Freitag in Düsseldorf haben die Trierer Korbjäger am Montagabend ihren Weihnachtsauftritt vor den eigenen Fans in der Arena mit 84:77 (32:30) gewonnen. Zur Bildergalerie.

Obdachloser bricht in ehemaliges Internat Albertinum in Gerolstein ein

Am zweiten Weihnachtstag ist ein Mann ohne Wohnsitz in das Albertinum eingebrochen – warum, hat er den Beamten vor Ort erklärt.

Falsche Liebes-Schwüre im Internet: So perfide gehen Betrüger in der Region Trier vor

Sie geben sich im Internet als Ärzte, berühmte Sänger oder Ingenieure aus und umgarnen ihre Opfer mit heißen Liebesschwüren – so lange, bis diese bereit sind, den Unbekannten Zehntausende Euro zu überweisen. Auf welche Maschen der Liebes-Betrüger Frauen aus der Region hereingefallen sind.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Mit künstlicher Intelligenz und Wärme aus dem Parkhaus: So produziert die Region Trier Energie

Die Stadtwerke Trier (SWT) wollen die Region in die Zukunft führen. Dabei haben sie ganz konkrete Vorstellungen: Wie technische Innovationen, clevere Konzepte und Kooperationen die Region voranbringen.

Impfzentren machen zu: Wo man sich ab Januar gegen Corona impfen lassen kann

Am Freitag wird in den Impfzentren zum letzten Mal gegen Corona geimpft. An wen sich Impfwillige dann wenden können.

Wie das Weihnachtsgeschäft in den Eifelkreisen lief

Der ganz große Ansturm auf die Geschäfte blieb im krisengeschüttelten Jahr 2022 aus – aber es gab auch Lichtblicke: Händler aus der Eifel und Vulkaneifel ziehen Bilanz.