Nachrichten im Überblick : Das ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Alles soschön finster hier: Arno Görgen (links) und Michael Glandien sind "Der Atomat". Foto: Matthias Zimmermann (hgn)

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Klarheit nach Weihnachtsgeschäft erhofft – Wie geht es mit Karstadt und Kaufhof in Trier weiter?

Seit Wochen befindet sich Galeria Karstadt Kaufhof in Insolvenz. Verdi rechnete zum Jahreswechsel mit Entscheidungen zur Warenhauskette. Auch was die Standorte Trier und Saarbrücken betrifft.

Carlsberg-Deutschland-Chef wechselt zu Bitburger

Nach dem Ausscheiden von Axel Dahm im Mai hat die Bitburger Brauerei einen Nachfolger für die Geschäftsleitung Vertrieb und Marketing gefunden: Es ist Sebastian Holtz, Deutschland-Chef der dänischen Carlsberg-Gruppe.

Warum die Esso-Tankstelle in der Trierer Kaiserstraße vorerst geschlossen bleibt

Wohl jeder Trierer kennt die kleine Tankstelle in der Kaiserstraße – wenn nicht vom Sprit-Kauf, dann doch von Not-Einkäufen an Sonn- und Feiertagen. Jetzt hat Triers älteste Tanke, seit 70 Jahren in Familienbesitz, zumindest vorerst geschlossen. Wie geht’s weiter?

Was sich für Grenzgänger 2023 alles ändert

Mehr Geld für alle: Ob Kindergeld, Mindestlohn oder Renten – auch in Luxemburg ändert sich zum Jahreswechsel 2023 einiges. Nicht nur für Einheimische, sondern auch für die Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Was das bedeutet.

Unbekannte heben in mehreren Fällen Geld in Trier ab – Wer hat diese Personen gesehen?

Im Mai und Juni 2022 haben sowohl ein unbekannter Einzeltäter als auch eine Gruppe EC-Karten geklaut und damit Geld abgehoben. Nun sucht die Kriminalpolizei die Tatverdächtigen mit Fotos.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Ausbau-Offensive im Hochwald: Sechs Dörfer sollen direkten Anschluss ans Glasfasernetz bekommen

Für schnellere Internetverbindungen wird bereits in vier Orten der Verbandsgemeinde Hermeskeil gebuddelt. Nun kündigt ein weiteres Unternehmen an, mehr als 1000 Haushalte ans Glasfasernetz anschließen zu wollen. Welche Dörfer davon profitieren könnten und welche Bedingungen es gibt.

Falschparker anonym per App melden? So sieht es im Landkreis Bernkastel-Wittlich aus

Während in den größeren Städten bereits Falschparker mit Apps angezeigt werden können, hält man sich im ländlichen Bereich in Wittlich, an der Mosel und im Hunsrück noch zurück.