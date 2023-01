Nachrichten im Überblick : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Symbolbild Foto: TV/Klaus Kimmling

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Tödlicher Brand in Neuerburg: So laufen die Ermittlungen

Nach einem Hausbrand in Neuerburg, bei dem am Samstag ein 46-jähriger Mann starb, muss nun geklärt werden, wie das passieren konnte. Eine enorme Herausforderung für die zuständige Kriminalpolizei Wittlich, sagt ein Experte für Brandursachenermittlung, und erklärt, warum.

Daten weg bei der Grundsteuer-Erklärung – Daran könnte es liegen

Haben Sie Ihre Grundsteuer-Erklärung im einfachen Internet-Tool vorausgefüllt und sind nun alle ihre bereits eingegeben Daten verschwunden? Welche Probleme es beim Speichern und Weiterbearbeiten geben und was helfen kann.

14 erfrorene Königspythons in Konz gefunden – Spur führt nach Luxemburg und Frankreich

Eine Frau findet mehr als ein Dutzend Schlangen an einem Container-Standort im Konzer Tälchen. Nun rätseln die Polizei und Tierschützer, wer die Tiere elendig hat erfrieren lassen. Das Wildtierzentrum in Saarburg/Wiltingen versuchte noch zu helfen.

Foto: Rolamd Morgen/Roland Morgen 164 Bilder „Ich freue mich“: Was Menschen in Trier unserem Reporter verraten

Riskante Chats: Polizei ermittelt immer öfter wegen Kinderpornografie

Kinderpornografie zu besitzen oder zu verbreiten, ist seit kurzem als Verbrechen eingestuft und wird härter bestraft. Die Täter sind oft Jugendliche und junge Erwachsene – auch unter 14 Jahren.

Glatteis am Morgen - So wird das Wetter am Dienstag

Vereinzelte Unfälle und Einschränkungen im Busverkehr: Am Montagvormittag mussten sich Autofahrer und Fußgänger vor Glätte in Acht nehmen - und das gilt auch für den heutigen Dienstag.

Unbekannte brechen in sieben Wohnungen und Häuser in Trier ein

Bislang unbekannte Täter sind innerhalb von vier Tagen in sieben Wohnungen und Wohnhäuser im Stadtgebiet Trier eingebrochen – und haben dabei einigen Schaden angerichtet.

Steffi Scherer trainiert die zweite Mannschaft der Gladiators

Sie ist erst Mitte 20, blickt aber bereits auf ein zehnjähriges Wirken als Basketballtrainerin zurück: Was Steffi Scherer bislang schon in diesem Sport erreicht hat, was sie antreibt, und was sie noch erreichen will.

Selbstversuch: Wo kann man in Wittlich noch Geld abheben?

Mit der Karte statt Bar bezahlen – das funktioniert in Deutschland lange nicht in allen Geschäften und Restaurants. Doch die Geldautomaten werden immer weniger. Wo gibt es in der Säubrennerstadt noch welche?

Wo Flieten Franz den großen Neustart plant