Nachrichtenüberblick : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

In Bitburg steht die hausärztliche Versorgung für viele Patienten auf dem Spiel. Foto: dpa/Arno Burgi

Zwei Hausarzt-Praxen in Bitburg vor dem Aus – Versorgung für 3000 Patienten gefährdet

Die Ärztegenossenschaft Medicus betreibt Allgemeinmedizin-Praxen in Bitburg und Binsfeld. Deren Fortbestand steht auf dem Spiel. Erneut gibt es Streit mit der kassenärztlichen Vereinigung. Und es geht um 150.000 Euro.

Wie eine 17-Jährige aus Trier im Gewichtheben für Aufsehen sorgt

Sie kommt aus Trier, sie ist 17 Jahre alt und sie zählt zu den größten Nachwuchstalenten Deutschlands im Gewichtheben: Lea Millen. Warum sie die Sportart so liebt, wieso sie sich insbesondere gegenüber Männern immer wieder rechtfertigen muss und einiges mehr hat sie dem Volksfreund erzählt.

Luxemburg: Kind bei Wohnhausbrand gestorben

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im südluxemburgischen Kayl ist in der Nacht zum Dienstag ein sechsjähriger Junge ums Leben gekommen. Was über das tragische Ereignis bekannt ist.

Nach Wittlicher Absage: Die Rallye bleibt nun doch in der Region Trier

Für kommendes Jahr sah es lange Zeit schlecht aus für die Rallye in der Region. Doch Rennsportfreunde können aufatmen, denn nun ist ein anderer Austragungsort gefunden worden.

Ran an die Säge: Hier kann man Weihnachtsbäume selbst schlagen

Nobilis- und Nordmanntanne oder Blaufichte sind auch in diesem Jahr wieder gefragt. Wir geben einen Überblick, wo man in der Region Trier auch selbst Hand anlegen und sich seinen Weihnachtsbaum schlagen kann.