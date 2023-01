Nachrichten im Überblick : Das ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Am Mittwoch, 28. Dezember, sind zwei Autos auf der L141 bei Dreis kollidiert. Mehrere Personen wurden bei dem Unfall verletzt, die Straße war gesperrt. Foto: Agentur SIKO

Viele Unfälle und Verletzte : Warum knallt es auf der L 141 so oft?

Allein im Dezember ereigneten sich auf der L141 zwischen Wittlich und Schweich vier schwere Unfälle, bei denen elf Personen verletzt wurden. Ist die Landstraße entlang der Autobahn A1 außergewöhnlich gefährlich und wo knallt es auf der Strecke am häufigsten?

Welche Geschichte das blaue Lampedusa-Kreuz im Trierer Dom erzählt

Der Trierer Dom ist voll von imposanten Skulpturen, Wandmalereien und Altären. Ein schlichtes Kreuz fällt deshalb besonders auf: Es ist aus blauem, alten Holz. Und seine Herkunft hat eine besonders bewegende Geschichte.

Sanierung der Kita in Wißmannsdorf: Kosten könnten Millionengrenze übersteigen

Bei der Flut wurde die Kita in Wißmannsdorf unbenutzbar. Das hat sich jetzt geändert – nach einem Jahr aufwendiger Sanierung. Jetzt geht der Blick nach vorne.

Karneval in Trier – Das ist los an Weiberdonnerstag und Rosenmontag

Wo gehen die dicksten Partys, wann starten die Umzüge und wie komme ich am besten von A nach B. Die wichtigsten Infos rund um den Trierer Karneval.

Volksbanken Trier und Eifel fusionieren

Eine große Mega-Bankenhochzeit in der Region Trier steht an: Die Volksbanken Trier und Eifel wollen fusionieren - was jetzt schon bekannt ist, erklärt Redakteurin Sabine Schwadorf.

Designpreis: Trierer Studierende ausgezeichnet

Das Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz vergibt regelmäßig den Designpreis für „Kommunikationsdesign“ an professionelle Agenturen oder Designer. Berücksichtigt wird auch der Nachwuchs, um ihm idealerweise als Sprungbrett in den Beruf behilflich zu sein. Wir zeigen die vier 2022 ausgezeichneten Arbeiten Trierer Studierender und ihre anspruchsvollen Themen.

Parkchaos am Mutterhaus in Trier – So sollen Patienten und Besucher entlastet werden

Ein neues Parkhaus auf dem Mutterhaus-Klinikgelände an der Feldstraße soll die angespannte Parksituation dort entschärfen. Gegen das Projekt hat eine Anliegerin geklagt – das Verwaltungsgericht Trier hat nun in der Sache entschieden.

Viele Mieter wollen Gerolsteiner Siedlung verlassen, einige unbedingt bleiben

Vorerst ist die Gasversorgung in zwei Gerolsteiner Siedlungen gesichert. Doch einige Mieter haben sich inzwischen auch nach anderen Wohnungen umgesehen. Andere dagegen wollen bleiben.

Machtwechsel bei den Grünen im Land

An den Spitzen der Fraktion im rheinland-pfälzischen Parlament tut sich dieser Tage was: Am Mittwoch haben die Grünen Pia Schellhammer (37) zur Nachfolgerin von Bernhard Braun gewählt. Auch die aus der Region stammende Jutta Blatzheim-Roegler scheidet aus dem Fraktionsvorstand aus.