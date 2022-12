Nachrichtenüberblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Ehranger Brücke: Keine Bauarbeiten und trotzdem Umleitung

Wer derzeit auf der früheren B 52 aus dem Hochwald kommend Richtung Luxemburg will, muss einen spürbaren Umweg fahren. Und das, obwohl derzeit gar nicht auf der Ehranger Brücke gebaut wird. Wann es endlich losgehen soll.

Neuer Zeitplan für Pennymarkt in Konz steht — Wann Sie wieder am Paul-Magar-Platz einkaufen können

Der alte Rewe in der Saar-Mosel-Stadt steht immer noch leer. Weil sich der Neubau des Discounters verzögert hat, brodelt inzwischen die Gerüchteküche. Sogar der Verkauf der Fläche an einen anderen Investor ist anscheinend im Stadtgespräch. Was tatsächlich Stand der Dinge ist.

Was Verbraucher von der Gas- und Strompreisbremse erwarten können

An diesem Donnerstag verabschiedet der Bundestag die seit Monaten diskutierte Gas- und Strompreisbremse für Verbraucher und Unternehmen. Bis zuletzt verhandelte die Koalition über letzte Details in strittigen Punkten. Wie die Entlastungen funktionieren sollen.

Weiter Rästelraten um Terra Ventura in Gondorf: Wo ist der Eigentümer?

Bei einem Termin im Terra Ventura in Gondorf sind Mängel beim Brandschutz festgestellt worden. Per Verordnung soll der Betrieb deswegen teilweise untersagt werden. Diese durchzusetzen gestaltet sich jedoch schwierig, wenn der Eigentümer Tausende Kilometer weit weg ist.

Flutkatastrophe im Ahrtal: Gab es Vertuschungen im Innenministerium?

Nach Wochen der Untersuchung zur Flutkatastrophe im Ahrtal hat das Innenministerium die Ergebnisse der internen Revision zu fehlenden Akten vorgelegt. Der knapp 50 Seiten lange Bericht beantwortet viel. Doch wie sieht es mit der Frage nach der Vertuschung aus?

Niemand steht für ihn auf! Ein gehbehinderter Fahrgast aus Konz ist empört

Eigentlich sind vier Sitzplätze in jedem Bus für mobilitätseingeschränkte Personen reserviert. Doch das wird häufig ignoriert, sagt ein gehbehinderter Fahrgast aus Konz.

Großes Darts-Event in Trier: Hier gibt es Tickets zu gewinnen

Trierer Firma baut Deutschlands größten Carport für bis zu 6.000 Autos

Das Trierer Energieunternehmen WI Energy baut Deutschlands größten Carport mit Solarpaneelen. Der Doppeleffekt: Mehr als 6.000 Neufahrzeuge bleiben so vor Sonne und Regen geschützt und mehr als 5.000 Haushalte profitieren ab 2023 von sauberer Energie. So entsteht das Megaprojekt.

Schwerer Autounfall bei Osburg mit vier Verletzten (Fotos)

Bei einem Unfall auf der L151 bei Osburg sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Drei Autos sind dabei zusammengestoßen. Die Kreuzung musste für längere Zeit gesperrt werden.