Nachrichten im Überblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Ein gesprengter Automat 2022 in Salmtal (Archivfoto) Foto: TV/Christian Moeris

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Wo in den nächsten Tagen der meiste Schnee zu erwarten ist

Der Winter hält in Rheinland-Pfalz doch noch Einzug, kann uns unser Chefreporter Rolf Seydewitz mitteilen. Wo in der Region in den kommenden Tagen Schnee, Glätte und Frost zu erwarten sind.

Warenhauskette in der Krise: Entscheidung dauert

Weniger einstige Karstadt- und Kaufhof-Filialen als zuerst geplant sollen der Sanierung bei Galeria zum Opfer fallen. Die endgültige Entscheidung über deren Zukunft, auch in Trier, könnte jetzt aber noch deutlich länger dauern.

Fällt nun auch bald die Maskenpflicht in Arztpraxen?

Wenn ab 2. Februar die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen endet, dann sollte auch in Arztpraxen diese Pflicht auslaufen – das fordern Kassenärzte. Ärztevertreter in der Region sehen das kritisch.

Foto: Roland Morgen 154 Bilder Ich freue mich ...

Der Nachbar streikt: Zug- und Flugausfälle in Luxemburg

Die Streiks in Frankreich haben auch Auswirkungen auf die Region. In Luxemburg fallen deswegen Züge und Flüge aus.

Experte: Warnung war Panikmache

Ein Professor des Umwelt-Campus Birkenfeld und Experte für Erneuerbare Energien glaubt, es habe nie die Gefahr bestanden, dass in Deutschland flächendeckend über Stunden oder Tage der Strom ausfällt. Mehr lesen Sie hier im Volksfreund-Interview.

Fünf Stunden in der Kälte

Etwa 30 Reisende sind am vergangenen Sonntag am Bahnhof Hetzerath gestrandet, nachdem ein umgestürzter Baum die Bahnstrecke unbefahrbar gemacht hatte. Bei Regen und starkem Wind mussten sie auf Ersatzbusse warten. Hilfe gab es von Nachbarn am Bahnhof.

Weitere Geldautomaten werden wegfallen

Foto: Agentur Siko 21 Bilder Explosion in der Nacht: Attacken auf Geldautomaten in der Region Trier (Fotos)

Trotz Sprengungen: Wie bleibt die Bargeldversorgung gesichert? Regionale Volksbanken und Sparkassen suchen nach Lösungen, was aber nicht heißt, dass die Zahl der Geldautomaten gleich bleiben wird.

Wenn ein Gesetz auf die Realität trifft

Seit dem 1. Januar müssen Restaurants und Imbissbetriebe Mehrwegbehälter für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Für kleinere Betriebe gelten Ausnahmeregelungen – aber kaum jemand blickt durch. Wir haben in der Vulkaneifel nachgefragt.

Wie kommen die Panzer-Transporter zum Grüneberg?

In Trier ist die Erprobungsstelle der Bundeswehr angesiedelt. Doch für die Bahnunterführung im Aveler Tal sind die dorthin fahrenden Schwersttransporte oft zu breit, für die Brücke an den Kaiserthermen zu schwer: Also wird eine neue Zufahrt gesucht für Grüneberg – und es gibt eine Lösung.

Freuen auf Rise against und Limp Bizkit: Alle Infos zu Rock am Ring 2023

In knapp fünf Monaten pilgern hunderttausende Musikfans in die Eifel und feiern am Nürburgring das größte deutsche Festival: Rock am Ring. Was ihr wissen müsst, haben wir in dieser Übersicht zusammengefasst.

Weitere Nachrichten vom Mittwoch

Ach ja, wie ist es, als erste Bewohner in ein Neubaugebiet einzuziehen? Sonja und Markus Mergelmeyer können die Frage beantworten. Sie sind die Pioniere in Castelnau Mattheis und freuen sich über ihr neues Haus, auch wenn es noch an einigen Stellen hakt. Auf einen neuen Posten zieht Gordon Schnieder. Der Politiker aus der Vulkaneifel soll neuer Fraktionschef der CDU im Mainzer Landtag werden. Wie es dazu kam. Und die Landesregierung fordert, dass Biomüll besser vom Restabfall getrennt wird. In der Region Trier könnte damit die Einführung einer Biotonne bevorstehen. Der regionale Abfallverband geht schon jetzt von deutlichen Gebührensteigerungen aus.