Nachrichtenüberblick : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Mit der Enthüllung von Kaiser Marc Aurel ist klar, worum es bei der Landesausstellung 2025 in Trier gehen soll. Foto: Roland Morgen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Gesa Krause wird Mutter - wann es soweit sein soll

Die zweimalige Hindernislauf-Europameisterin plant nach dem Silvesterlauf in Trier in die Babypause zu gehen, hat aber weiterhin Olympia 2024 in Paris als großes Ziel. Was sie sonst noch über das Babyglück verrät.

Nächstes großes Ding: Welche Landesausstellung 2025 nach Trier kommt

Ein sensationell starker Endspurt – das zeigt die Bilanz der erfolgreichen Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“. Nun stellen das Land und die Stadt Trier die Weichen für die nächste große historische Schau.

Jürgen Wolf neuer Standortleiter bei Hochwald-Milchwerk

Für die Milchlieferanten in der Region ist diese Personalie eine echte Überraschung. Jürgen Wolf (51), jahrzehntelang bei dem Arla-Werk in Pronsfeld (früher Milch-Union Hocheifel) in führender Position, wechselt zur Hochwaldmolkerei.

Auto durchbricht in Wittlich Geländer - Eisenstäbe bohren sich in Windschutzscheibe

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend in Wittlich-Wengerohr von der Straße abgekommen und mit voller Wucht in ein Geländer gekracht. Dabei bohrte sich das Geländer in die Windschutzscheibe des Autos. Was die Polizei über den gefährlichen Vorfall berichtet.

Brandstiftung in Bitburger Sporthalle? Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Jugendlichen

Weil es im Keller der Halle der Otto-Hahn-Realschule Plus in Bitburg gebrannt hat, ist die Halle aktuell geschlossen. Das Feuer hat auch ein juristisches Nachspiel, denn ein Jugendlicher steht unter Verdacht. So ist der Stand der Dinge, was die Schäden und auch die Ermittlungen betrifft.