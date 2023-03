Nachrichten im Überblick : So war der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Wein für Diplomaten: Von Mosel und Saar in die deutschen Botschaften der ganzen Welt

Vier Weingüter der Region wurden ausgewählt, um den Auslandsvertretungen des Auswärtigen Amts Wein für Empfänge und ähnliches zu liefern. Sie kommen aus Nittel, Ayl, Bernkastel-Kues und Zeltingen-Rachtig.

Umstrittene Handyblitzer in Trier: Warum erwischte Autofahrer zahlen müssen

Update: Das Land Rheinland-Pfalz hat 2022 bei Trier eine neuartige Kamera genutzt, um Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer zu ahnden. Vor Gericht halten die Bußgeldbescheide aus dem Modellversuch stand. Doch der Richter gibt dem Land Hausaufgaben auf.

Wird das ehemalige Dorint-Hotel in Biersdorf zur Flüchtlingsunterkunft?

Biersdorf am SeeGeht es nach dem Besitzer, könnten im einstigen Vier-Sterne-Hotel am Stausee Geflüchtete temporär untergebracht werden. Nur: Was sagt das Land dazu?

Die letzten Schneefälle des Jahres kommen – so geht es nächste Woche mit dem Wetter weiter

Der März wird uns eher milde Temperaturen bringen, sagen die aktuellen Prognosen. Es steht aber in Deutschland noch eine Abkühlung bevor, die im Westen Schnee mit sich bringt.

Auto überschlägt sich bei Mertesdorf (Fotos)

Attacken auf Trierer Polizei: Zwölf Tatverdächtige im Fokus, keine Ermittlungen gegen Beamte

Die rheinland-pfälzische Polizei ist bei ihren Ermittlungen künftig weniger auf Videomaterial und Fotos von Dritten angewiesen. Seit dieser Woche soll es ausreichend Bodycams für alle Streifenwagen geben. Und was machen die Ermittlungen nach den Attacken auf die Beamten in Trier-West?

Erst Streik am Freitag, dann Notfahrplan am Samstag: Worauf sich Busnutzer in Trier einstellen müssen

Auf Stadtbus-Kunden kommen zwei harte Tage zu. Was es zu beachten gilt und wie es angesichts des hohen Krankenstands bei den Busfahren weitergehen könnte.