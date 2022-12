Nachrichten im Überblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Die Bilder zeigen Arabella. Das linke Foto ist entstanden, nachdem der Hund fast einen Monat lang verschwunden war. Foto: Iia Drobot

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Wie lief das Weihnachtsgeschäft für Händler in Trier und Umgebung?

Keine Maskenpflicht und uneingeschränkter Zugang zum Weihnachtsmarkt: In den Fußgängerzonen war in diesem Jahr wieder mehr los. Zeigte sich das auch an den Kassen der Geschäfte?

Nach Geständnis des Einbrechertrios fällt das Urteil am Landgericht Trier

Monatelang hielt ein Einbrechertrio die Polizei in Atem. Sie hatten es auf Bargeld, Schmuck und hochwertige Kleidungsstücke in Häusern entlang der Mosel und im Hunsrück abgesehen. Nach ihrem Geständnis sind sie nun verurteilt worden. Dabei spielte ein Deal die entscheidende Rolle.

Nach Hausbrand mit drei toten Hunden in Greimerath – Ursache geklärt

Am Dienstag hat in Greimerath ein Haus gebrannt. Warum, steht jetzt fest. Wie es für die Familie, die in den Flammen ihre drei Hunde verloren hat, jetzt weitergeht.

Regnerische Weihnachten und ein stürmisches neues Jahr

Was für ein Wetterwechsel! Vor einer Woche haben wir noch gefroren und auf weiße Weihnachten gehofft, jetzt liegen die Temperaturen rund 20 Grad höher. Unser Wetterexperte Dominik Jung wagt einen Ausblick auf die kommenden Tage.

Auto überschlägt sich auf der A1 - Fahrer verletzt (Fotos)

Bei einem Unfall auf der A1 ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wegen der Aufräumarbeiten war die Autobahn zeitweilig gesperrt.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Frist läuft bald ab - Über eine Million Rheinland-Pfälzer haben noch immer keine Steuererklärung abgegeben

In etwas mehr als vier Wochen müssen alle, die zu einer Grundsteuererklärung verpflichtet sind, die Unterlagen beim Finanzamt eingereicht haben. Was passiert, wenn Besitzer von Immobilien und Grundstücken in Rheinland-Pfalz dieser Pflicht nicht nachkommen?

Familie rettet sich ins Freie: Haus in der Eifel nach Brand nicht mehr bewohnbar (Fotos und Video)

Im Habscheider Ortsteil Hollnich (Verbandsgemeinde Prüm) ist ein Wohnhaus abgebrannt. Die dort wohnende Familie rettete sich ins Freie, zahlreiche Wehren waren im Einsatz. Alle Infos.

Mutterhaus spendet medizinische Geräte des Ehranger Krankenhauses an Kliniken in der Ukraine

Das Ehranger Krankenhaus ist inzwischen leergeräumt. In der Ukraine gibt es dank einer riesigen Spende des Mutterhauses nun fast keine Klinik mehr, wo nicht OP-Tische, Liegen oder Beatmungsgeräte aus Trier stehen.

Gericht entscheidet Nitteler Bordstein-Streit: Die grauen Steine dürfen bleiben

Im Clinch zwischen einem Investor und der Ortsgemeinde Nittel folgt das Verwaltungsgericht Trier dem klagenden Bauherren. Dieser kartet nach und übt heftige Kritik. Wie die Verwaltung reagiert.

Was ist mit Arabella passiert? Vermisster Hund taucht Wochen später fast 50 Kilometer entfernt wieder auf

Ein Rassehund einer Ukrainerin verschwindet in Paschel (Kreis Trier-Saarburg) und taucht fast fünf Wochen später im rund 50 Kilometer entfernten Salmtal (Kreis Bernkastel-Wittlich) wieder auf. Das Fell war geschoren. Die ungewöhnliche Geschichte von Arabella lässt einige Fragen offen.