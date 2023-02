Nachrichten im Überblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was war und ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

So viel verdienen Mitarbeiter des Reifenherstellers Goodyear in Wittlich

Wer verdient was beim Reifenhersteller Goodyear? Welche Löhne zahlt der Arbeitgeber seinen rund 1000 Mitarbeitern in Wittlich? Wir haben die Zahlen recherchiert und sprechen mit der Gewerkschaft über die Verdienstmöglichkeiten, die Wittlichs zweitgrößter Arbeitgeber bietet.

Warum die Region Trier erschreckend viele Lungenkrebs-Fälle verzeichnet

In der Region Trier erkranken mehr Menschen an Lungenkrebs als im Rest der Republik. Ein Trierer Lungen-Spezialist erklärt, woran das liegt und warum er das geplante Verbot von Aroma-Tabak begrüßt.

Trotz schwerer Behinderung: Warum sich eine schwangere Frau für ihr Kind entschieden hat

Wenn sich Eltern schon in der Schwangerschaft bewusst für ein schwer behindertes Kind entscheiden, werden sie noch oft allein gelassen. Was Maria N. vor und nach der Geburt ihres Sohnes erlebt hat.

Immer mehr Flüchtlinge kommen in die Eifel — Wohnraum wird knapp

Die Zahl der Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, steigt weiter an. Gemeinschaftsunterkünfte könnten in den kommenden Monaten notwendig werden. Wie die Gemeinden mit der Situation umgehen.

Warum Politiker aus der Region über 100 Millionen Euro von Luxemburg fordern

Luxemburg soll den grenznahen Kommunen in Deutschland und in Frankreich einen Ausgleich zahlen. Das fordern deutsche und französische Politiker. Von den Zahlungen könnten vor allem Trier, Konz und Bitburg profitieren.

Erster Sahara-Staub des Jahres und womöglich bald Frühling? So wird das Wetter

In den kommenden Tagen könnte sich der Himmel rot oder orange färben: Wissenschaftler haben den ersten Sahara-Staub in diesem Jahr über Europa entdeckt. In einer Region ist er schon angekommen.