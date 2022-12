Nachrichten im Überblick : Das ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Nach Geldautomatensprengung in Trierweiler: Polizei fahndet auf der A 60 nach den Tätern

Nürburgring interessiert sich für insolventen Flughafen Hahn

Die Hängepartie am Hunsrück-Airport Hahn zieht sich ins neue Jahr. Die schon vor einem halben Jahr als Käufer präsentierten Investoren haben immer noch nicht gezahlt. Nun könnte eine deutsche Rennstrecke mit russischem Hintergrund zum Zuge kommen.

„Die Airlines blicken alle positiv in die Zukunft“ – Neuer Findel-Chef über den Flughafen in Luxemburg

Alexander Flassak, der neue Chef am Luxemburger Flughafen äußert sich im TV-Interview über die Folgen von Corona, neue Bauprojekte und die Vorteile des Findels gegenüber anderen Standorten.

Spritpreise in Luxemburg: Diesel seit Donnerstag teurer

Am Mittwoch wurde Super 98 in Luxemburg teurer, am Donnerstag geht es beim Diesel weiter. Der Überblick über die aktuellen Spritpreise ab dem 29. Dezember.

Trierer Urteil bestätigt: Warum ein Polizeibewerber wegen seiner Rückentätowierung abgelehnt wurde

Bewerber für den Polizeijob dürfen nicht wegen einer Tätowierung abgelehnt werden. Allerdings muss das Land auch nicht jede Tätowierung akzeptieren, wie jetzt ein Urteil des Koblenzer Oberverwaltungsgerichts bestätigt hat.

Kein Böllerverbot mehr – So bereiten sich die Eifelkreise auf Silvester vor

Zwei Jahre war es halbwegs still zum Jahreswechsel, jetzt gelten für private Feuerwerke und Silvesterpartys keine Einschränkungen mehr. Wie sich Krankenhäuser, Feuerwehren und die Polizei im Eifelkreis auf eine lange Nacht vorbereiten.

Brand zerstört Windrad bei Losheim – Erste Hinweise auf Unglücksursache

Ein Feuer zerstörte in der Nacht auf Donnerstag ein Windrad bei Losheim. Die nahe L377 bleibt weiter dicht, meldet die Polizei in Wadern. Mittlerweile gibt es Mutmaßungen zur Ursache des Zwischenfalls.

Prickelnde Feste ja, aber weniger luxuriös – Wie Schloss Wachenheim die Inflation bewältigt

Ob Ukraine-Krieg oder massive Inflation: Die Deutschen lassen sich das Feiern zu den Festtagen nicht vermiesen. Doch die Bundesbürger schauen aufs Geld und greifen zu weniger edlen Produkten. Für Schloss Wachenheim aus Trier als Deutschlands Sekt-Hersteller Nummer drei nicht unbedingt ein Grund zum Trübsalblasen.

„Mir werden die Gespräche fehlen“ – Warum der Secondhand-Laden Cinderella in Trier schließt

Vor rund 35 Jahren eröffnete Maria (Mary) Backes ihren Secondhand-Laden für Luxusmode in Trier. Jetzt schließt sie – nicht ganz aus eigenen Stücken.

Zwei Autos kollidieren zwischen Bitburg und Rittersdorf – zwei Menschen verletzt

Am Donnerstag sind auf der Kreuzung B 51/L 5 zwei Autos zusammengestoßen und schwer beschädigt worden. Wie es dazu kam.