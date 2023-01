Nachrichten im Überblick : Das ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Zwischen Neuhaus und Hohensonne wird die Fahrbahn saniert. Nach 15 Jahren ist der Straßenbelag in einem so schlechten Zustand, dass er erneuert werden muss. Symbolbild. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Fritz-Peter Linden

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Trierer hilft bei Wer wird Millionär mit Matheaufgabe weiter: Hätten Sie das auch geschafft?

Drei Millionen Euro als Rekordgewinn locken am Freitag bei einer Spezialausgabe von Wer wird Millionär. Ciamak Djamchidi ist noch im Rennen – auch weil der Trierer Banker Daniel Schmitz diese Frage für ihn beantwortet hat.

„In 30 Jahren noch nicht erlebt“ – Bitburger kriegt nur einmal die Woche seine Post

Ein Leser aus Bitburg beschwert sich darüber, dass er seit rund drei Wochen nur sehr unregelmäßig Briefe und Co. zugestellt bekommt. Was sagt die Deutsche Post dazu? Woran liegt’s?

B 51 bei Neuhaus wird saniert: So sieht die Verkehrsführung während den Bauarbeiten aus

Was verbindet den Kölner Dom und die B 51? Ständig ist irgendetwas kaputt, das saniert werden muss. Nun ist es ein Teilstück der Bundesstraße, für das es keine sinnvolle Umleitungsstrecke gibt.

WhatsApp-Betrug bringt Frau aus der Eifel um ihr Geld – So gehen die Kriminellen dabei vor

Die Polizei warnt, dass sich der hinterhältige Enkeltrick inzwischen verändert hat. Dass die Betrüger mit ihrer veränderten Masche Erfolg haben können, zeigte sich gerade erst in der Vulkaneifel.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

19-Jähriger verunglückt auf B50 neu zwischen Longkamp und Wittlich – Strecke war gesperrt

Ein 19-jähriger Autofahrer hatte am Donnerstagmorgen auf der B50 neu zwischen Longkamp und Wittlich einen Unfall. Die Straße war in Fahrtrichtung Wittlich gesperrt.

Das Lecker Pfädchen bei Thalfang kann Deutschlands schönster Wanderweg 2023 werden

Die Traumschleife Lecker Pfädchen bei Thalfang ist noch kein Jahr alt und schon nominiert für die Wahl „Deutschlands schönster Wanderweg“. Warum die Hunsrückregion den neuen Genussweg ins Rennen schickt und wie Wanderfans abstimmen können.