Nachrichten im Überblick : Das ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Wird Wein bald in Plastikflaschen verkauft?

Die Produktion von herkömmlichen Weinflaschen verbraucht viel Energie. Hersteller arbeiten mit Hochdruck an neuen Abfüll-Konzepten. Doch welche Alternativen gibt es? Auf dem Prüfstand stehen PET-Flaschen, Mehrwegsysteme, Dosen oder Tetrapacks. Woraus wird Wein künftig ausgeschenkt?

Lost Place in Lieser: Wie es mit dem verlassenen Haus am Moselufer weitergeht

Rund 20 Jahre ist es immer mehr zum Schandfleck im schmucken Moselort Lieser geworden: ein unbewohntes Haus in der Moselstraße, das mittlerweile heruntergekommen und überwuchert ist. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu dem Gebäude.

Trier-West: Zwei Fußgänger an derselben Stelle am selben Tag angefahren

An der selben Fußgängerüberquerung sind in Trier-West an einem Tag zwei junge Menschen angefahren worden. Einer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Alle Infos.

Die verlassenen Katzen vom Flugplatz und wer sich um sie kümmert

Die Tierfreunde Südeifel wurden einst gegründet, um sich um die vom amerikanischen Militär zurückgelassenen Haustiere zu kümmern. Welche Aufgaben der Verein bis heute übernimmt und warum er jetzt dringend Hilfe benötigt.

Eifel-Kulturtage vor dem Aus

Paukenschlag bei den Eifel-Kulturtagen: Festivalleiter Rainer Laupichler hat das Ende der Veranstaltungsreihe nach 17 Jahren angekündigt. Er fühlt sich vom Land Rheinland-Pfalz allein gelassen.

Das Café Dolce Cielo ist Geschichte – wie es dort weiter geht, steht schon fest

Seit Jahresbeginn hat das vegane Café Dolce Cielo in der Neustraße geschlossen. Doch schon bald soll es weitergehen – mit ein paar Veränderungen.

Geldstrafe nach wilder Flucht vor Polizei in Trier-Pallien

Das Amtsgericht Trier verurteilt am Donnerstag einen 33-Jährigen, der mit hohem Tempo vor der Polizei geflüchtet ist. Dabei ist er auch mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde über den Fußweg gefahren. Doch warum war es ein Rennen ohne Gegner?

Viele Unfälle und Verletzte: Warum knallt es auf der L 141 so oft?

Allein im Dezember ereigneten sich auf der L141 zwischen Wittlich und Schweich vier schwere Unfälle, bei denen elf Personen verletzt wurden. Ist die Landstraße entlang der Autobahn A1 außergewöhnlich gefährlich und wo knallt es auf der Strecke am häufigsten?

Welche Geschichte das blaue Lampedusa-Kreuz im Trierer Dom erzählt

Der Trierer Dom ist voll von imposanten Skulpturen, Wandmalereien und Altären. Ein schlichtes Kreuz fällt deshalb besonders auf: Es ist aus blauem, alten Holz. Und seine Herkunft hat eine besonders bewegende Geschichte.

Sanierung der Kita in Wißmannsdorf: Kosten könnten Millionengrenze übersteigen

Bei der Flut wurde die Kita in Wißmannsdorf unbenutzbar. Das hat sich jetzt geändert – nach einem Jahr aufwendiger Sanierung. Jetzt geht der Blick nach vorne.