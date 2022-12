Nachrichten im Überblick : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Mehrere Brände in Reinsfeld beschäftigten die Feuerwehr im Juni und Juli 2022. Foto: TV/Agentur Siko

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Einbrüche in der Eifel und an der Mosel: Was die Täter so mitnehmen

Mit ihnen ist zu jeder Zeit zu rechnen, nicht nur nachts. Einbrecher scheuen selbst den Tag nicht. Eifel-Reporterin Sybille Schönhofen hat die Polizei gefragt, wo sich die meisten Kriminellen in der Eifel und Mosel rumtreiben und nach was sie in den Häusern und Betrieben suchen.

Was im Missbrauchsgutachten über die Ära von Triers Alt-Bischof Stein steht

In den 60er und 70er Jahren gab es in der katholischen Kirche besonders viele Missbrauchsfälle. Was wusste der damalige Trierer Bischof Bernhard Stein von den Verbrechen? Seit heute gibt es auf diese Frage neue Antworten. Chefreporter Rolf Seydewitz fasst zusammen.

Brüderkrankenhaus Trier: Wenn auch der Notstrom plötzlich versagt

Stromausfall: Im Trierer Brüderkrankenhaus sind am Donnerstagabend plötzlich die Lichter ausgegangen. Auch der Notstrom funktionierte nicht. Was dort passierte, als es dunkel wurde und wie es jetzt weitergeht, hat Markus Leineweber, Vorsitzender des Direktoriums im Brüderkrankenhaus, meiner Kollegin Mandy Radics mitgeteilt.

Mieter in Gerolstein: Wird der Gasnotstand doch noch abgewendet?

Versprechen, aber kein Vertrag: Obwohl die Wohnungsgesellschaft beschwichtigt, droht am Montag zum zweiten Mal die Kappung der Gasversorgung Am Rasbach und Vor der Hardt.

Dr. Oetker baut an und steigert Pizzaproduktion in Wittlich

Hätten Sie`s gewusst? In Wittlich steht ein großes Werk des Lebensmittelkonzerns Dr. Oetker - zugleich größter Arbeitgeber der Stadt. Und der investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die Pizzaproduktion am Standort. Reporter Christian Moeris erklärt uns, was da konkret passiert - und wann das schon länger geplante Tiefkühllager nun gebaut wird.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Feuerwehrmann

Wir hatten bereits vor einiger Zeit berichtet, dass ein Feuerwehrmann aus der Region wegen Verdacht der Brandstiftung festgenommen worden sei. Nun teilt Volksfreund-Redakteurin Christa Weber mit, dass die Staatsanwaltschaft den Mann anklagt. Ihm wird vorgeworfen, für einige der Waldbrände verantwortlich zu sein, die im Sommer rund um Reinsfeld (Kreis Trier-Saarburg) zu Löscheinsätzen führten.

Mega-Schlangen für Robbie-Williams-Tickets in Luxemburg: Ein Open-Air ist ausverkauft

Am Dienstag ist der Vorverkauf für vier große Open Airs in Luxemburg gestartet, unter anderem für Robbie Williams und die Arctic Monkeys. Viele Tausende reihten sich morgens in die (Online-)Schlange ein - für ein Konzert gibt es seit Donnerstag keine Karten mehr.

„Die Stars sind immer die Autos“

Nach dem ERF ist vor dem ERF: Das weltweitgrößte Oldtimer-Meeting und Rennen historischer Rallyefahrzeuge in der Vulkaneifel, das „Eifel Rallyefestival“, feierte in diesem Jahr nach zwei erzwungenen Ruhepausen 2020 und 2021 sein zehnjähriges Bestehen. Im Juli 2023 geht es weiter, wie unser Mitarbeiter und Auto-Experte Jürgen C. Braun berichtet.

Was am Donnerstag noch passierte: Frau im Supermarkt eingesperrt

Zu viel Zeit beim Einkaufen gelassen? Die Polizei Daun musste zu einem etwas ungewöhnlicherem Einsatz ausrücken. Wir fassen zusammen, was die Polizei mitteilt.

Was am Donnerstag noch passierte II: Feuerwehr löscht Wohnhausbrand in Niederstedem

Die Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in Niederstedem ausrücken. Das Feuer war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf das Dach übergegangen.