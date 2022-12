Nachrichten im Überblick : So ist der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

So soll das Michael-Mosaik von Jakob Schwarzkopf wieder in Trier zu sehen sein

Dank des Engagements von Privatleuten kann das Michael-Mosaik von Jakob Schwarzkopf dem Trierer Stadtbild erhalten bleiben. Um die Kosten zu decken haben sie nun eine Spendenaktion gestartet.

100 neue Arbeitsplätze und Millionen-Investition: Das hat Dr. Oetker in Wittlich vor

Wittlichs größter Arbeitgeber wird noch größer: Der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die Pizzaproduktion am Standort Wittlich. Mehr dazu.

Ex-Trierer: „Was setzt sich durch – unsere Defense oder eure Offense?“

Die Römerstrom Gladiators wollen gegen Kirchheim den Trend fortsetzen. Triers Kapitän Zeeb und der frühere Gladiator Niedermanner sind sich in einem Punkt einig.

Warum am Donnerstag der Strom im Trierer Brüderkrankenhaus ausfiel

Für rund zehn Minuten ist am Donnerstagabend der Strom im Trierer Brüderkrankenhaus ausgefallen. Auf den Fluren der Klinik blieb es trotz Notstromaggregaten dunkel. Nun nennt das Krankenhaus die Ursache.

Trierer Studentin Emily Vontz (22) wird jüngste Abgeordnete im Bundestag

Sie ist 22 Jahre alt, studiert Französisch und Politik an der Uni Trier - und wird mit 22 Jahren die jüngste Bundestagsabgeordnete: Emily Vontz. Wir stellen euch die Nachfolgerin von Heiko Maas vor.

Das Café Schuler in Daun schließt – doch ein Nachfolger ist bereits gefunden

Lange wurde gemunkelt, wie es um die Zukunft des Dauner „Urgesteins“ Café Schuler steht. Nun hat Inhaber Kay Schuler unserer Zeitung mitgeteilt: „Offiziell wird das Café zwar noch bis April da sein, geht aber schon in einigen Tagen in eine längere Winterpause.“ Und voraussichtlich im kommenden Frühsommer wird es dann weitergehen – mit einem neuen Betreiber.

Was im Missbrauchsgutachten über die Ära von Triers Alt-Bischof Stein steht

In den 60er und 70er Jahren gab es in der katholischen Kirche besonders viele Missbrauchsfälle. Was wusste der damalige Trierer Bischof Bernhard Stein von den Verbrechen? Seit heute gibt es auf diese Frage neue Antworten. Chefreporter Rolf Seydewitz fasst zusammen.

History-Podcast: Gräfin Loretta und der Trierer Kurfürst - Machtkampf im Mittelalter

Frauenpower im Mittelalter: Die junge Mosel-Gräfin Loretta von Sponheim nimmt im Jahre 1328 den mächtigen Trierer Kurfürsten und Erzbischof Balduin von Luxemburg gefangen. Mehr hierzu erfahrt ihr in der neuen Folge unseres Geschichts-Podcast.