Nachrichten im Überblick : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Symbolbild Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Mord in der Eifel: Ermittler checken Aufnahmen aus Überwachungskameras

Was gibt’s Neues bei der Suche nach den Mördern eines 56-jährigen Eifelers? Die Mitglieder der 30-köpfigen Sonderkommission halten sich derzeit mit Informationen zurück. Einiges sickert dennoch durch.

Betrug: 80-Jährige übergibt fünfstelligen Geldbetrag

Am Mittwoch ist eine Seniorin in Trier auf einen sogenannten Schockanruf hereingefallen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Keine Chance: Zu schwerer Holztransporter versucht über Waldweg zu entkommen

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen völlig überladenen LKW bei Hochscheid gestoppt. Der Fahrer hatte versucht, eine Polizeikontrolle über einen Waldweg zu umfahren.

Autoaufbrüche in Trier: Tatverdächtiger festgenommen

Immer wieder sind im Trierer Stadtgebiet seit Oktober 2022 Autos aufgebrochen worden beziehungsweise der Versuch hierzu unternommen worden. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Ein extrovertierter Italiener für das Besondere

Im Ristorante Pizzeria Lucania in Morbach können Gäste neben den Klassikern Pizza und Pasta auch außergewöhnliche Speisen bestellen – persönlich zubereitet vom Chef Alduino Nepi. Ein vorzüglicher Tropfen darf dabei nicht fehlen. Wir haben das Lokal besucht.

Neue Kneipe - und Trierer schwelgen in Erinnerungen

Sarah Hahn und Benjamin Jakobs sind Partner im Leben und nun auch beruflich: An einer prominenten Adresse in Triers Südstadt starten sie bald ihr gemeinsames Gastro-Projekt.

Kosmetiksalon Mr. Beau: „Wie eine Art Kurzurlaub“

Auch Männer haben die Möglichkeit, für ihre Schönheit zu sorgen: Ein Kosmetiksalon in Trier bietet Körperpflege ausschließlich für sie. Was man(n) dort alles machen lassen kann.

Post-Streik: Viele Briefkästen könnten leer bleiben

Um den Druck auf die Post in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen, hat die Gewerkschaft Verdi auch in Trier Beschäftigte zum Streik aufgerufen. Das könnte weitreichende Folgen haben.

Wann wird Gerolstein wieder angebunden?

Wegen einer gesperrten Brücke erreichen die zum Wiederaufbau der Bahnstrecke Köln-Trier eingesetzten Bauzüge Gerolstein nicht mehr. Gerät damit der Plan, dass die Brunnenstadt demnächst wieder aus Richtung Trier angefahren werden kann, in Gefahr?

Digitalisierung in Bernkastel-Wittlich: Das geht - und das nicht

Was kann man bereits online erledigen und für welche Verwaltungsleistungen muss man nach wie vor aufs Amt gehen? Wir informieren darüber, wie die Digitalisierung in den Kommunen im Kreis Bernkastel-Wittlich vorankommt.

Folgen der gestiegenen Kosten beim Tierarzt

Die Honorare für Tierärzte sind angezogen. Werden notwendige Behandlungen unterlassen, kranke Tiere vermehrt ausgesetzt oder im Tierheim abgegeben?

Nachrichten vom Donnerstag