Nachrichten im Überblick : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Guildo Horn Weihnachtskonzert 2022 Foto: Hans Kraemer

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Die heile Weihnachts-Welt: So war das Konzert von Guildo Horn in der Trierer Europahalle

Musiker mit Spielfreude wie Messi, Fans aus dem Häuschen, Klassiker am laufenden Band - und ein paar politische Botschaften: so war das erste von zwei Weihnachtssingen mit Guildo Horn und den Orthopädischen Strümpfen in der Trierer Europahalle.

Warum das Louisiana am Trierer Kornmarkt vorerst schließt

Vor nicht allzulanger Zeit wurde noch über das Ende der Gaststätte am Kornmarkt spekuliert. Tatsächlich macht das Louisiana nach Silvester zunächst zu. Dafür haben die Inhaber einen Grund.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst am Hermeskeiler Krankenhaus wird eingestellt

Blasenentzündung, Fieber, Hexenschuss – wen am Wochenende im Hochwald Schmerzen plagen, dem helfen seit Jahren Bereitschaftsärzte am Hermeskeiler Krankenhaus. Doch im Januar soll damit Schluss sein. Gibt es eine Chance auf Rettung des freiwilligen Angebots?

Weihnachten im Tierheim: Was machen die Katzen an Heiligabend?

Wie geht es wohl an Weihnachten im Tierheim zu? Was machen die Mitarbeiter? Und was halten sie von Tieren als Geschenk unterm Baum? Ein guter Ort, um nachzufragen, ist das Eifeltierheim in Altrich.

Sammler aus Leidenschaft: Ein Eifeler besitzt hunderte Krippen aus aller Welt

Er besitzt mit mehr als 300 Ausstellungsstücken vermutlich eine der größten Sammlungen von Weihnachtskrippen in der Region. Hänns Schmitt aus Mohrweiler (Eifelkreis) hat die Krippen aus aller Welt zusammengetragen. Wertvolle Unterstützung leistet sein Nachbar.