Nachrichten im Überblick : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Auf der Römerbrücke in Trier wurde ein weiterer Fußgänger von einem Radfahrer attackiert. Archivbild. Foto: TV/Johanna Heckeley

Update Trier Was war und ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Mysteriöser Radfahrer attackiert in Trier wahllos ahnungslose Passanten: Vier Vorfälle in einer Woche

In der Trierer Innenstadt greift ein mysteriöser Radfahrer offenbar wahllos ahnungslose Passanten an. Jetzt hat der unbekannte Gewalttäter wieder zugeschlagen – dieses Mal auf der Römerbrücke.

Kürzere Wege für Pendler: Das plant ein Investor nahe der Grenze (Fotos)

Es muss nicht immer der Kirchberg sein. Ein luxemburgisches Unternehmen plant für einen dreistelligen Millionenbetrag Gewerbe- und Büroflächen in Mertert – nur wenige Minuten Fahrtzeit von Trier entfernt. Was dort entstehen soll.

Was die Gäste im neuen Simonbräu ab März erwartet

Sie freuen sich auf Bitburg und ihre ersten Gäste. Julia und Marcel Foegen öffnen Anfang März das Simonbräu. Wie die beiden das Stammhaus der Bitburger Braugruppe neu beleben wollen.

Ist die Feuerwehr Osburg noch einsatzfähig?

In Osburg wird ein neuer Wehrführer gesucht. Neben dem bisherigen Amtsinhaber Theo Gillessen ist eine ganze Reihe weiterer Aktiver ausgetreten. Auf Anfrage macht er die Gründe für den Rückzug deutlich.

Kommt jetzt der Schnee? So wird das Wetter am Wochenende

Anfang der Woche wurden wir vom Wetter verwöhnt: Viel Sonnenschein und teilweise über 15 Grad. Doch so mild geht es nicht weiter.

Hier gibt es Biere aus aller Welt zum Mitnehmen

In direkter Nachbarschaft zur Trierer Bierbar Craftprotz eröffnet dessen Inhaber Nikola Weiler einen neuen Laden namens „Flaschenkind“. Auf was sich Bierliebhaber freuen können.

Das sind Ihre Athleten, Teams und Trainer des Jahres! (Bilder/Video)

Sie haben eifrig gewählt – und hier sind die Sieger in den acht Kategorien. Geehrt wurden die Gewinner und Platzierten am Donnerstagabend bei einer feierlichen Preisverleihung im Kurfürstlichen Palais in Trier.