Nachrichten im Überblick : Das ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

In Euscheid steht der vielleicht kleinste Bioladen der Eifel - mit 1500 Hühnern namens Hilde. Foto: TV/Stefanie Glandien

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Sprengstoffverdacht und Waffen im Auto: Polizei sperrt Ruwerer Straße (Update)

Die Polizei hat am Donnerstagabend die Ruwerer Straße für mehrere Stunden gesperrt, nachdem bei einem Autofahrer Waffen gefunden worden waren. Außerdem fanden die Beamten verdächtige Gegenstände und zogen Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts hinzu.

Feiern im Supermarkt – Im Edeka in Heiligkreuz gibt es eine Kunstausstellung und eine Abrockparty

In dem leeren Supermarkt in Heiligkreuz geht es im Januar noch rund. Was geplant ist und was danach kommt.

Sägewerk in der Eifel in Flammen - Hoher Sachschaden - update

Feuer in der Produktionshalle des Sägewerks in Giesdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am späten Donnerstagabend: Zahlreiche Kräfte löschten den Brand, sechs Menschen aus dem benachbarten Wohnhaus konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Vergifteter Hund - Mögliche Giftköder in Konz-Roscheid

Ein Hund aus Konz-Roscheid wurde am Donnerstag vergiftet in eine Tierklinik eingeliefert. Die Polizei schließt Giftköder als Ursache nicht aus. Was bisher zu dem Fall bekannt ist.

Der wohl kleinste Bioladen der Eifel – und warum an den schlauen Hildes kaum einer vorbeikommt

Der vermutlich kleinste Bioladen der Eifel steht in Euscheid. Familie Gompelmann bietet dort nicht nur Eier ihrer 1500 Hühner und Erzeugnisse aus der Rinderzucht an, sondern auch Produkte von regionalen Kollegen. Das Konzept scheint gut zu funktionieren – warum 2022 dennoch ein schwieriges Jahr war.