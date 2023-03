Nachrichten im Überblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Rocco del Schlacko (Archivbild) Foto: Lena Ziegler

Update Trier Was war und ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Unfall: LKW und Auto kollidieren bei Trierweiler - Eine Fahrtrichtung noch bis zum Abend gesperrt

Auf der B51 hat sich zwischen Trier und Bitburg in Höhe von Trierweiler ein Unfall ereignet. Ein LKW kollidierte dort mit einem Auto. Das führte zu langen Staus im morgendlichen Berufsverkehr. [Link auf https://www.volksfreund.de/blaulicht/b-51-bei-trierweiler-nach-unfall-gesperrt-lange-staus-im-berufsverkehr_aid-85856075]

Das Ende ist in Sicht: Bis dahin soll die B51 zwischen Konz und Trier wieder frei befahrbar sein

Seit Anfang der Woche tut sich wieder etwas auf der Baustelle an der B51 zwischen Konz und Trier. Wie der Zeitplan nun aussieht.

Diese Top-Stars spielen bei Rocco del Schlacko auf

Lesen Sie auch Geschichte zum Hören : Angebliche Hexerei: Als ein Trierer vor 400 Jahren hingerichtet wurde

Überraschung am Morgen: Beim „Rocco del Schlacko“-Festival gibt es neue große Namen im Programm. Eine Band hat in Trier mal einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt. Die Details.

Die kleine Schwester der Golden Gate Bridge

Was die Wehlener haben, haben auch nur sie. Weder das stolze Trier noch die andere Städte, Städtchen und Dörfer entlang der Mosel können sich rühmen, dass auf ihrem Gebiet eine Hängebrücke den Fluss überspannt. Doch bis es zu ihrem Bau kam, hatten sich dramatische Ereignisse abgespielt.

Umweltaktivist, Gewerkschafter, politisch engagiert – Was Tim Kettenhofen mit 16 schon alles geschafft hat

Mit 13 Jahren hat Tim Kettenhofen die erste Demo organisiert, die es in Saarburg jemals gab. Sie war Teil des globalen Klimastreiks – und die Initialzündung für ein vielfältiges Engagement des jungen Mannes. Nun richtet er den Blick nach Trier.

Bitburg bald aus einem Guss – So werden Pelzers Gässchen und Schleifstein saniert

Rund um die Liebfrauenkirche sieht es schon richtig ordentlich aus. Der seit dem Frühjahr 2021 laufende siebte Abschnitt der Innenstadtsanierung kommt gut voran. Wenn der Platz im Süden der Kirche umgestaltet ist, wird die Baustelle weiter in den Norden ziehen und das Umfeld der Hauptstraße bis zur Dauner Straße neu gestaltet. Und dann?

Warum viele Mitarbeiter ihrem Chef lieb und teuer sind

Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben Mangelware. Deshalb halten viele Vorgesetzte ihr Personal auch in Zeiten, in denen früher die Arbeitslosigkeit im Winter besonders hoch war. Was die aktuelle Arbeitsmarktstatistik aussagt.

Trierer CDU fordert mehr Videoüberwachung im Stadtgebiet

Nach dem brutalen Zusammenstoß von Polizisten und einem rund 40-köpfigen Mob vor einer Trierer Diskothek sowie Pflasterstein-Angriffen durch einen unbekannten Fahrradfahrer fordert die CDU eine Videoüberwachung neuralgischer Punkte der Innenstadt.

Katze in Wohngebiet angeschossen – Polizei sucht Tierquäler

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Merzkirchen mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen. Die Katze wurde am Hals verletzt, überlebte jedoch die Schusswunde.

History-Podcast „Porta“: Wie Luxemburg vor 1000 Jahren entstand - und zum Großherzogtum aufstieg

Basiswissen Geschichte: Luxemburg ist das einzige Großherzogtum - weltweit. Aber warum? Und wieso ist das Land in Europa nicht ein Königreich oder eine Republik? In unserem History-Podcast gibt es die Antwort. Hier kann man ihn aufrufen.

Gärtnert einfach jetzt los und esst bald Euer eigenes Gemüse!

In ihrer Kolumne „Ach du meine Gurke!“ berichtet eine TV-Reportern über ihre Erfahrungen im Selbstversorgergarten. Heute: Diese Experimente mit alten Gemüsesorten sind für 2023 geplant.

Triers Weinstandsaison 2023 – Was ändert sich für Winzer und Besucher?

Ab dem 17. März ist es endlich wieder soweit: Der Weinstand auf dem Trierer Hauptmarkt startet in die Saison 2023. Es gibt Änderungen für Gäste und Weingüter.