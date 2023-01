Nachrichten im Überblick : Das ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Foto: TV/Verona Kerl

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Gerolsteiner Raubprozess: Trio fesselte und schlug Versicherungsberater

Es sollte ein Beratungsgespräch werden, doch es endete in Gewalt und Erpressung: Drei junge Männer haben einen Versicherungsberater in einer Shishabar gefesselt und gewalttätig nach Geld verlangt. Vor dem Trierer Landgericht wurden die drei am zweiten Verhandlungstag ganz kleinlaut. Mehr dazu.

Großer Verlust für die Hillesheimer Lande – Alfred Pitzen und Helmut Schmitz sind tot

Herausragende Persönlichkeiten des Hillesheimer Landes sind kurz nacheinander zu Jahresbeginn gestorben. Wir blicken auf ihre Leben zurück.

Mord in der Vulkaneifel: Neuer Krimi von einer Autorin mit vielen Identitäten

Nach dem Debüt „Fachwerkmord“ und dem Kooperationsprojekt „Kreideherz“ hat die Schulsekretärin und Musikpädagogin aus Bad Münstereifel einen Kriminalroman auf zwei Zeitebenen geschrieben: „Das Geheimnis der klingenden Messer“. Darum geht es in dem Kriminalroman aus der Vulkaneifel.

„Papa Lu“: Drei Freunde und eine gute Seele

In der Trierer Innenstadt gibt es demnächst etwas Neues: „Papa Lu“ zieht in die Räume der ehemaligen „Törtchenmanufaktur“. Alle Infos.

Lehren aus der Flut: Wie die Bürger besser geschützt werden sollen - und wo es noch hakt

Als Konsequenz aus der Flutkatastrophe im Jahr 2021 wird es künftig ein rund um die Uhr besetztes Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz geben. Zudem soll ein Landesamt für Bevölkerungsschutz gegründet werden. Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) stellte entsprechende Planungen am Dienstag vor.

Baldauf-Nachfolge: CDU startet „offene Aussprache“ mit ungewissem Ausgang

Vor knapp drei Wochen hat Christian Baldauf seinen Rückzug als CDU-Fraktionschef erklärt. Darauf folgte Streit über die Medien. Am Dienstag und Mittwoch will die CDU nun das Chaos aufräumen. Baldauf machte zu Beginn unklare Andeutungen.

Wird aus dem Nightclub Blockhaus ein Steakhouse?

Der einzige Bordellbetreiber in Bernkastel-Wittlich klagt über schlechte Geschäfte und überlegt, sein Blockhaus anderweitig zu nutzen, schreibt unser Kollege Christian Moeris. Wie es aktuell für die Branche im Kreis aussieht.

Warum Kanzler Scholz kurzfristig seinen ersten Trier-Besuch absagen musste

Es sollte der erste Trier-Besuch von Olaf Scholz im Amt des Kanzlers werden – doch dann wurde der Neujahrsempfang der Trierer Genossen kurzfristig abgeblasen. Was dem Kanzler dazwischengekommen ist, erklärt Christiane Wolff.

Unfälle am DIenstag: Wo es gekracht hat

Temmels: Pendler umfahren Stau über den Moselradweg

Der Polizei sind an der Obermosel Luxemburg-Pendler ins Netz gegangen, die dem morgendlichen Berufsverkehr auf den Moselradweg ausgewichen sind. Christian Kremer erklärt, warum die Kontrolle ein Schlaglicht auf eine Situation wirft, die aus Sicht der Verantwortlichen in den Dörfern „katastrophal“ ist.