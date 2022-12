Nachrichtenüberblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Das Winterlicht 2022/23 in der Trierer Fußgängerzone. Foto: Roland Morgen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Behördenschlamperei? Warum 2,5 Millionen Euro Fördergelder für Lüftungsanlagen fehlen

Zur Anschaffung von Lüftungsgeräten in Schulen lockte der Bund mit Fördergeld. Doch die Verbandsgemeinde Wittlich-Land soll nun leer ausgehen – auch weil ein Bundesamt geschlampt haben soll. Ein Skandal, wie Bürgermeister Manuel Follmann meint. Er beschwert sich mit einem Brief bei Bundesminister Robert Habeck.

Ist Ende Dezember Schluss mit der Weihnachtsbeleuchtung in Trier? Was an dem Gerücht dran ist

Noch leuchtet und funkelt es in Triers Innenstadt. Doch „Ende Dezember ist Schluss mit der Weihnachtsbeleuchtung in Trier“, heißt es in der Gerüchteküche. Stimmt diese Aussage, die in der Stadt die Runde macht?

Fußball im Hochwald: Das sind Gusenburgs Ballkünstler aus Südamerika

13 Siege, ein Remis, keine einzige Niederlage: Die SG Gusenburg/Grimburg führt das Klassement in der Fußball-Kreisliga C Mosel/Hochwald sehr souverän an und kann schon mal den Aufstieg planen. Wie es die Spielgemeinschaft geschafft hat, einige starke Südamerikaner an sich zu binden.

Dicke Staus während Berufsverkehr in Trier-Olewig: Laut Stadt ist das die Ursache

Bürger aus Olewig sind aktuell nicht besonders glücklich mit der Verkehrssituation in ihrem Stadtteil. Die Stadtverwaltung nennt einen eher überraschenden Grund für die Staus am Morgen.

Bekommt Trier jetzt die erste rheinland-pfälzische Polizeipräsidentin?

Der bevorstehende Wechsel an der Spitze des Trierer Polizeipräsidium könnte für Schlagzeilen sorgen. Eine Premiere bahnt sich an. Warum der bisherige Polizeipräsident seinen Posten räumt, erklärt unser Kollege Rolf Seydewitz in diesem Text.

Rente mit 63: Trierer Kammerchef will Ende der Frühverrentung

Bundeskanzler Olaf Scholz will, dass die Arbeitnehmer länger arbeiten und später in Rente gehen. Arbeitgeber in der Region unterstützen den Vorstoß, die Gewerkschaft lehnt das ab. Auch der rheinland-pfälzische Arbeitsminister stützt nicht den Vorschlag seine Parteifreundes Scholz. Chefreporter Bernd Wientjes fasst die aktuelle Diskussion zusammen.

Spritpreise in Luxemburg: Benzin wird günstiger, Diesel teurer

Gute Nachrichten für Autofahrer mit Benzinern - aber nicht für Dieselfahrer. Das sind die Preise im Nachbarland ab Mittwoch.